Toni Nadal, tío de Rafa Nadal: "Entre Alcaraz y Sinner, si tuviera que elegir entre los dos, me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista"

El entrenador balear sentencia sobre los dos principales tenistas que han dominado el circuito en los tres últimos años

Las lesiones vividas por los dos principales actores actuales del tenis actual han evitado que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner coincidan en un torneo desde que en abril jugaron la final de Montecarlo. Eso ha evitado que los aficionados al tenis puedan disfrutar de la mayor rivalidad y también ha permitido que el tercero en discordia, Alexander Zverev, se vaya a aupar al número uno pese a que ha perdido todos los partidos que ha jugado con ambos este año. De hecho, a Alcaraz no le gana desde 2024 y a Sinner desde 2023.

El italiano despidió el año ganando Wimbledon y, tras un pequeño descanso, llegaron sus problemas de rodilla en un entrenamiento y aún es duda de cuando se va a recuperar. El problema de Carlos Alcaraz con la muñeca sí parece solucionado, ya que aunque aún le queda para su mejor versión, en el US Open ya estuvo muy cerca de alcanzar las semifinales y ha vuelto a ganar un torneo (Tokio) en su segunda aparición tras los cuatro meses y medio de baja.

Para muchos, ambos siguen estando por encima del resto y, por ello, se les sigue comparando. Así lo ha hecho Toni Nadal, desde su experiencia de entrenador, en unas declaraciones a 20 minutos y en un acto como embajador de la campaña 'Razones de Peso', impulsada por la agencia Lilly.

El entrenador balear los sigue situando por encima de un Alex Zverev al que conoce, ya que ha entenado con él en la Rafa Nadal Academy cuando éste ha ido allí a preparar algunos tramos de la temporada en los dos últimos años. "En estos momentos hay dos jugadores que están destacando especialmente: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Normalmente, cuando alguien alcanza ese nivel es porque, en primer lugar, tiene una gran voluntad de destacar y, en segundo, porque cuenta con unas condiciones excepcionales que le permiten llegar a lo más alto", admite.

Alcaraz ante que Sinner

Toni Nadal da un paso más y se moja entre que jugador prefiere entre los dos. "Desconozco en profundidad sus métodos, pero está claro que funcionan. Están haciendo un gran trabajo. Si tuviera que elegir entre los dos, me quedaría con Alcaraz. Me gusta más su estilo. No sabría decirte quién es mejor de los dos, pero me inclino por Carlos, es un chico inteligente y muy completo en pista", añadía el extécnico de Rafa Nadal.

El preparador de Manacor, que en una entrevista reciente señaló que el asado año rechazó la oferta de Zverev para que lo entrenara, deja también claro que no entrenaría a ninguno de estos dos jugadores. "Creo que no se dará esa circunstancia. No entrenaría a ninguno de ellos ni a otro jugador porque ya estoy fuera del mundo de la competición", aclara un Toni Nadal que está completamente volcado con los jugadores de base en la Academia de su sobrino Rafa.