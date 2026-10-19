Bjorn Borg: "Alcaraz es el jugador a seguir el año que viene. Ganará más Grand Slam y volverá a ser el número uno mundial"

El extenista sueco tiene fe en que Carlos Alcaraz vuelva a su mejor nivel el próximo año y siga sumando títulos importantes

El Master 1.000 de Shanghai tuvo al fin un ganador español, aunque no fue el esperado. Carlos Alcaraz caía antes de tiempo cuando aparecía como gran favorito, por encima incluso del tenista que va a ser número uno a final de temporada: Alexander Zverev.

El tenista murciano perdió con Bergs y se quedó sin poder ganar uno de los pocos torneos que le faltan por hacerlo. Tras haber logrado sumar un nuevo título en su segundo torneo -en Tokio- tras su regreso a las pistas, Alcaraz ha dado argumentos para que vuelvan a creer que puede regresar muy pronto al nivel que tenía cuando se lesionó y que le llevó a liderar el tenis mundial durante el primer tercio de la temporada.

Son muchos los que piensan que el próximo año volveremos a ver al mejor Carlos Alcaraz y, entre ellos está un exjugador que lo conoce perfectamente al haberle dirigido en la Laver Cup: el exnúmero uno y ganador de 11 Grand Slam Bjorn Borg.

El extenista sueco es un fan declarado de Alcaraz, como la mayoría de los exjugadores, que ven que el español ha revitalizado el juego con su apuesta ofensiva. Y ya lo dejó claro en Eurosport en el pasado Mutua Madrid Open, el primer gran torneo que Alcaraz se perdió este año por su lesión en la muñeca. "Me gusta mucho como jugador. Quizá sea el mejor y creo que volverá sin duda a ser el número 1 del mundo. Será emocionante seguirlo el próximo año, porque volverá a ganar muchos torneos de Grand Slam. Creo que, en el futuro, será el hombre a batir en el mundo del tenis", indicaba.

Optimismo con Carlos Alcaraz para 2027

Borg lo elogiaba entonces y no sólo por su tenis. "El tenis español puede contar con una gran figura de referencia como Alcaraz. Me gusta como jugador, pero también es una persona simpática, una persona extraordinaria. Seguir sus pasos será una ventaja para todos los que forman parte del mundo del tenis en España", añadía.

Si entonces pensaba eso, ahora se reafirma en su visión, viendo lo bien que ha regresado el de El Palmar. "Carlos Alcaraz es uno de los mejores o quizá el mejor y estoy convencido de que volverá a ser el número uno. Es interesante seguirle el año que viene. Ganará más Grand Slams, es el jugador a seguir", asegura ahora desde Ibiza, donde ha estado presente en el Mini Open Tennis para un acto publicitario.

El 11 veces ganador de Grand Slam no tiene duda de que la afición española podrá seguir celebrando títulos de Alcaraz el próximo año y que luchará por volver a estar en la cima del tenis mundial.