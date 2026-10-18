Con Carlos Alcaraz confirmado, David Ferrer tiene un problema con Alejandro Davidovich y Rafa Jódar para la Copa Davis: "Los mensajes eran movimientos de ajedrez"

El entrenador del equipo español de Copa Davis deberá decidir qué tenista es el número 2 de la Armada de cara a las finales que se disputarán el próximo mes de noviembre en Bolonia (Italia). El triunfo del malagueño en Shanghái le abre la puerta

El tenis español ha vivido este domingo una gran fiesta como ya hacía varios años que no se disfrutaba. Alejandro Davidovich y Rafa Jódar han disputado la final del Masters 1000 de Shanghái, un torneo que hasta el momento no había contado nunca con un campeón español. Tras un primer set en el que Rafa Jódar arrasó, Davidovich cambió el chip y parte de su juego para terminar remontando y llevándose su primer Masters 1000.

Alejandro Davidovich se ha quitado la espina de llegar a una final hace aproximadamente un año y terminar perdiéndola después de contar con hasta tres bolas de partido. Pero además, el tenista malagueño ha logrado dar un golpe sobre la mesa del equipo español de Copa Davis, la denominada 'Armada' de la que David Ferrer es su capitán.

Problema para David Ferrer tras el triunfo de Davidovich ante Rafa Jódar

David Ferrer anunció semanas atrás que el una vez que se disputasen las finales de la que están previstas para el próximo mes de noviembre en Bolonia (Italia) dejaría la capitanía del equipo español. David Ferrer quiso avisarlo con tiempo para que a nadie le pillara de imprevisto y que no se vinculase su decisión a un mal resultado de una selección de tenistas que está entre los favoritos a levantar la ansiada ensaladera.

David Ferrer, en una reciente entrevista para el diario AS, también dejó la puerta abierta a Davidovich, días antes de que el malagueño disputase y ganase la final en Shanghái. "Alex lleva un final de año muy bueno y tiene posibilidades de ser convocado", declaró el ex tenista. Además, sobre los mensajes de Davidovich tras vencer en semifinales de Shanghái, prefirió David Ferrer remitirse a preguntarle al propio malagueño sobre si iban hacia él: "Si sus mensajes van hacia mí, tendréis que preguntárselo a él".

Davidovich ha mostrado un gran nivel en Shanghái

David Ferrer también dejó claro que para elegir a Davidovich o no para el equipo de Copa Davis se limitaría a valorar solamente aspectos deportivos: "Hablé con él por mensaje cuando ganó en Chengdu, tengo contacto con su entrenador también. Pase lo que pase, el criterio con el que decido es únicamente deportivo".

El número 2 del equipo español de Copa Davis, con Carlos Alcaraz como líder

Parece sumamente claro que Carlos Alcaraz será el número 1 del equipo español en una Copa Davis en la que Italia es la vigente campeona pero que cuenta con la importante baja de Jannik Sinner. A partir de ahí, la duda viene a la hora de elegir al número 2. Si nos remitimos al ranking ATP, Rafa Jódar debería ser el segundo en liza. Pero el reciente triunfo de Davidovich le coloca ahora mismo más cerca del madrileño ya que está demostrando un gran estado de forma. El resto del equipo español de Copa Davis lo conformarían el anteriormente citado Carlos Alcaraz y Granollers y Pedro Martínez para disputar el doble.

Sobre sus mensajes, Davidovich desmintió tras vencer en Shanghái que estuviesen dirigidos hacia David Ferrer y se mostró dispuesto a ir como el quinto tenista en liza: "Me hace gracia que periodistas hablen sin saber, diciendo que era un inmaduro. Los mensajes eran movimientos de ajedrez, nada que ver con la Copa Davis. Yo he dicho desde el primer momento que respetaba la decisión de David y que le he dicho que estoy para ir de quinto jugador. Tenemos un equipazo para ganar la Copa Davis".