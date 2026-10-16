David Ferrer responde a Davidovich y reprende a Rafa Jódar tras su última polémica: "No me gusta eso"

El aún capitán del equipo español de Copa Davis, que anunció días atrás que tras la disputa de las rondas finales de dicha competición dejará su puesto actual, no dudó en El Partidazo de Cope en responder al semifinalista de Shanghái y al tenista madrileño tras su ya sonada. "Dame la puta toalla, coño"

El mundo del tenis, especialmente en España, ha vivido en los últimos días un pequeño terremoto después de que David Ferrer anunciase que después de la disputa de las finales de la Copa Davis, dejaba su cargo de entrenador. David Ferrer deja la capitanía del equipo español de Copa Davis pero antes disputará las finales en busca de una nueva ensaladera para España.

Puede que en relación a esa Copa Davis y a su posible convocatoria, Alejandro Davidovich, que disputará la semifinal del Shanghái ante Zverev tras eliminar a Tiafoe, lanzó un enigmático mensaje en el que se leía: "Estoy, eh" y seguidamente mostró otro también sumamente enigmático en el que Davidovich afirmaba: "Esperando". Estos mensajes han sido tomados como una indirecta hacia David Ferrer, con el que mantiene una tensa relación desde noviembre del pasado año.

David Ferrer responde a Davidovich por su última indirecta

David Ferrer no desaprovechó su visita al 'Partidazo de Cope' para responder a Alejandro Davidovich y dejar la puerta abierta al equipo español de Copa Davis. "No me lo tomo como algo personal. Lleva un final de año y tiene posibilidades de ser convocado". Además David Ferrer 'invitó' a que si Davidovich tiene algo que decirle, habrá que preguntarle directamente al tenista español: "Si sus mensajes van hacia mí, tendréis que preguntárselo a él". David Ferrer también reconoció que recientemente ha mantenido contacto con Davidovich, al igual que con su entrenador: "Hablé con él por mensaje cuando ganó en Chengdu, tengo contacto con su entrenador también. Pase lo que pase, el criterio con el que decido es únicamente deportivo".

La salida de tono de Rafa Jódar en Shanghái

Rafa Jódar ha sido noticia en los últimos días después de que en uno de los partidos del Masters 1000 de Shanghái, en un momento tenso del encuentro, pidiese de muy malas formas la toalla la recogepelotas. "Dame la puta toalla, coño", gritó el tenista español. Esta acción fue sancionada con un 'warning' por parte del juez de silla del encuentro y el propio Rafa Jódar se mostró incrédulo ya que consideraba que no le había dicho nada.

Sobre esta polémica, David Ferrer no quiso ponerse del lado de Rafa Jódar y prefirió dejar claro que eso no le gustaba. David Ferrer también reconoció que en un momento dado todo el mundo pierde los nervios y hace cosas que no están bien: "No me preocupa, pero no me gusta esto. Ahora, los tenistas están muy expuestos. Estas cosas han pasado siempre, no estoy justificando a Rafa, pero en un momento dado todos perdemos los nervios y hacemos cosas que no están bien. No podemos tener una opinión categórica sobre él por un episodio puntual. A todos nos ha pasado algo así, se aprende de estas cosas".

Rafa Jódar en un partido de esta temporada

Seguidamente, David Ferrer dejó claro que Rafa Jódar es una persona educada y respetuosa: "Rafa es muy buen tío, muy educado y respetuoso. Lo que pasó estuvo fuera de lugar, pero no nos volvamos locos juzgándole".

Las ganas de Carlos Alcaraz por ganar la Copa Davis

Por último, David Ferrer se mostró ilusionado con las ganas que ha demostrado Carlos Alcaraz de ganar la Copa Davis con España aunque pidió prudencia a pesar de la calidad con la que contaría un hipotético equipo: "Sé que le hace mucha ilusión ganar la Copa Davis. Es positivo que él haya decidido competir varias semanas antes de ir a Bolonia. No lleva mucha carga de torneos este año, así que considero que es buen momento para ir a por el título. Tenemos muy buenos jugadores, un gran equipo, pero nunca se sabe. Mira lo que nos sucedió en Málaga, cuando teníamos a Rafa y a Carlos y perdimos con Países Bajos".