El malagueño Davidovich Fokina, a semis del Masters 1000 de Shanghái

El español pasó de ronda por la vía rápida después de que su rival, Arthur Géa, se lesionara y no pudiera continuar jugando cuando Davidovich vencía por 4-1. Su siguiente rival saldrá del vencedor del encuentro entre Alexander Zverev y Álex de Miñaur

Alejandro Davidovich Fokina se clasificación para las semifinales del Masters 1000 de Shanghái, penúltimo torneo de esta categoría de de la temporada, tras la retirada por lesión en el primer set de su rival, el francés Arthur Géa.

El malagueño se vio beneficiado porque el galo entró con muy mal pie en el partido que abría la jornada de este jueves en el torneo chino. Géa empezó sacando y no fue capaz de ganar ni un solo punto en ese turno, y no cosechó una segunda rotura de saque porque se sacó de la manga dos servicios directos contra los que no pudo hacer nada Davidovich.

Fokina, ajeno a los problemas de Géa, continuó centrado y volvió a aprovechar su oportunidad para romper en el quinto juego, tras el cual el francés pidió asistencia médica por unos problemas en la zona del cuádriceps y cadera derecha que explicaban su mal arranque.

Arthur Géa dijo basta tras comprobar que con sus dolencias físicas no podía continuar jugando y le dio la mano a Alejandro Davidovich Fokina que se metió e las semifinales del Masters 1000 de Shanghái después de ganar 4-1 en sólo 22 minutos de juego.

Alejandro Davidovich Fokina se mete así en semifinales en donde se enfrentará al ganador del partido en el que se medirán Alexander Zverev, que acabará como número 1 del mundo esta temporada, y Álex de Miñaur. Sea cual sea el rival, el malagueño tendrá que dar su mejor nivel para intentar jugar la final de este torneo Masters 1000 de Shanghái.

Alejandro Davidovich Fokina se consagra en Shanghái

Alejandro Davidovich Fokina está haciendo su mejor actuación en el torneo chino ya que ya ha batido su mejor marca en Shanghái, lograda la temporada pasada, cuando cayó en tercera ronda ante el ruso Daniil Medvedev.

A sus 27 años, Alejandro Davidovich Fokina se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva debido a que está siendo competitivo contra grandes tenistas y a que ha ganado sus dos primeros torneos de su carrera deportiva (Mallorca y Chengdú).

Estos buenos resultados ya le hacen estar en el puesto número 18 de la clasificación ATP cuando su mejor ránking histórico es la posición 14, lograda el pasado 3 de noviembre de 2025.

Alejandro Davidovich Fokina, feliz tras un partido.

El malagueño podría no ser el único tenista español en la penúltima ronda del torneo chino ya que Rafa Jódar también tiene que jugar su partido de cuartos de final, pero lo hará este viernes, cuando se mida al noruego Casper Ruud. El andaluz y el madrileño se convirtieron en el noveno y el décimo tenista del país ibérico, respectivamente, en alcanzar los cuartos de final en Shanghái, el único de los Masters 1000 que jamás ha levantado un tenista español hasta el momento.

De esta manera, el tenis masculino español deja claro que no solamente vive sólo de Carlos Alcaraz quien cayó eliminado en este Masters 1000 de Shanghái tras perder en tercera ronda contra Zizou Bergs en un partido en el que el murciano estuvo lejos de su mejor nivel.