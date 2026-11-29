Rafa Jódar se impuso en el primer set después de superar problemas en su tobillo derecho y vencer en el tie break﻿. Musetti remontó tras vencer 6-1 y 6-1 en un choque que superó las tres horas.

Rafa Jódar y Lorenzo Musetti abrieron este domingo la final de la Copa Davis 2026. Italia y España se volvían a enfrentar después de la final de 2025 y esta vez, el cuadro capitaneado por David Ferrer quería que el resultado fuera diferente. El primer set entre Rafa Jódar y Musetti fue una auténtica montaña rusa.

Lorenzo Musetti mostró su mejor tenis hasta el 5-2 pero fue en ese momento cuando Rafa Jódar se desmelenó y sumó hasta tres juegos consecutivos para terminar igualando el set a cinco. Ahí, Musetti recuperó el aliento para forzar como mínimo el tie brek. Con Jódar sirviendo, llegó el momento de más tensión del choque cuando el español tuvo que acudir al médico para que le viese el tobillo derecho.

Rafa Jódar, con un tobillo tocado, se lleva el primer set ante Musetti

Parecía que el hecho de que Rafa Jódar tuviese que vendarse el tobillo favorecería a Musetti pero el español sacó su servicio adelante y en el tie break se impuso por 7-4 después de una hora y 18 minutos. Rafa Jódar había mostrado su fortaleza cuando parecía que los problemas en su tobillo le podrían llevar a una caída en barrena.

El segundo set es para Musetti pese a la lucha de Rafa Jódar

En la segunda manga, Rafa Jódar empezó mucho mejor que en la primera ya que a las primeras de cambio logró romperle el servicio a Musetti. Pero el italiano, espoleado por su público, logró devolverle el golpe al español y además consolidó el break. A partir de ahí, Musetti aceleró y terminó llevándose la segunda manga por 6-4 después de 44 minutos. Rafa Jódar, sin dar síntomas de dolor pero si estar menos fresco, falló en los momentos decisivos del segundo set.

Rafa Jódar se duele tras caerse en la final ante Musetti | Imago

El tercer set decide el partido entre Rafa Jódar y Lorenzo Musetti

Antes de que arrancase el tercer set, los compañeros de Movistar ofrecieron una imagen muy importante y que demostraba la importancia de Carlos Alcaraz en el equipo español. Jódar se fue al vestuario tras finalizar el segundo set y en la vuelta, le acompañaba, le aconsejaba e incluso le trataba de transmitir su energía en el momento más decisivo del primer partido de la final de la Davis.

Musetti arrincona a Rafa Jódar en el tercer set

Ya en pista, el primer juego fue una auténtica locura ya que superó los 15 minutos de juego y Rafa Jódar llegó a salvar hasta cuatro bolas de break. Musetti parecía que no perdía fuelle a nivel físico y no fue hasta la quinta bola de break cuando el italiano logró romperle el servicio a un Rafa Jódar valiente.

Musetti estaba nuevamente viviendo su mejor momento en el encuentro y eso se demostró cuando volvió a romperle el servicio a Jódar para ponerse 3-0 en el set definitivo. El hecho de verse Rafa Jódar con el tercer set muy cuesta arriba, hizo que el de Leganés soltase más la mano y consiguiese recuperar un break ante Musetti para ponerse 3-1 y con servicio a su favor. Fue un espejismo porque el español volvió a perder su servicio y entró en barrena para terminar cayendo por 6-1 en el tercer set. España perdía el primer punto de la final ante Italia y le tocaba a Carlos Alcaraz buscar el empate.