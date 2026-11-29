El empate ante Osasuna prolonga una dinámica preocupante como local, con un equipo que ha mejorado defensivamente, pero que sigue sin encontrar soluciones en ataque y al que le cuesta transformar sus buenas sensaciones en resultados

El Valencia de Javier Aguirre no termina de arrancar en Mestalla. El 1-1 frente a Osasuna volvió a dejar un sabor amargo en la grada, que sigue esperando una victoria que no llega en el último año de vida del coliseo valencianista.

El técnico mexicano reconoció que su equipo todavía tiene mucho margen de mejora y una asignatura pendiente que empieza a convertirse en un problema de peso. "Tenemos un déficit de continuidad", admitió el entrenador, consciente de que la reacción no termina de traducirse en puntos.

Mestalla se atraganta

La llegada de Aguirre no ha conseguido cambiar la dinámica del Valencia en casa. Desde que el técnico mexicano se hizo cargo del equipo el pasado 23 de septiembre, los valencianistas han disputado cuatro encuentros ligueros en Mestalla, con un balance de dos empates y otras tantas derrotas. Apenas dos puntos de doce posibles, dos goles a favor y seis en contra. Unos números demasiado pobres para un equipo que necesita hacerse fuerte ante su afición si quiere escapar de los problemas clasificatorios.

El estreno del entrenador en el banquillo se produjo el 11 de octubre en El Sardinero, con un empate a dos ante el Racing. Desde entonces, el Valencia tampoco ha conseguido levantar cabeza en su estadio. El 0-0 ante el Athletic fue el primer paso de una dinámica que se agravó con la derrota por 1-2 frente al Villarreal. Después llegó el 0-3 contra el Real Madrid y, este domingo, un nuevo empate frente a Osasuna que impide cerrar noviembre con una alegría en Mestalla.

La cara opuesta está lejos de casa. En sus tres desplazamientos ligueros con Aguirre, el Valencia ha sumado dos victorias y un empate, con cuatro goles marcados y únicamente dos encajados. Una diferencia que evidencia que el equipo encuentra más facilidades cuando juega lejos de la presión de su estadio, aunque el entrenador no cree que el ambiente de Mestalla sea un condicionante negativo.

Javier Aguirre da instrucciones a sus jugadores en el partido contra Osasuna. / IMAGO

"Hoy el runrún no existió. No creo que le pese. Es una afición y un entorno exigentes porque saben que podemos hacerlo. Si pasaran de nosotros, tanto ustedes como la gente, sí que me daría igual lo que hiciéramos. Esa exigencia es una oportunidad para crecer", defendió Aguirre tras el encuentro.

Aguirre reconoce el problema y pide insistir

El entrenador mexicano no escondió su decepción por otro resultado insuficiente en casa y admitió que el equipo todavía no es capaz de mantener un nivel constante durante los partidos. Aunque destacó la mejoría en algunos aspectos del juego, entiende que todavía queda mucho trabajo para conseguir que el Valencia dé un paso adelante definitivo. "¿Qué tenemos que hacer? Sin lugar a dudas, defender muy bien y atacar mejor. Hemos defendido bien, pero no muy bien. Somos un equipo que está mejorando en algunas cosas, pero tenemos un déficit de continuidad. La segunda parte con balón fue mejor que la primera. ¿Qué hacer para ganar? Seguir insistiendo", explicó.

Aguirre considera que el Valencia debe aprovechar el trabajo realizado hasta ahora para seguir creciendo, pero también recordó que los puntos que se escapan en Mestalla pueden terminar siendo determinantes. "Hay que seguir peleando si queremos salir de esta situación. En casa no se nos pueden escapar puntos. De los cuatro partidos que me ha tocado dirigir, hemos empatado dos y perdido dos. Es un bagaje pobre a todas luces", lamentó.

"De los cuatro partidos que me ha tocado dirigir, hemos empatado dos y perdido dos. Es un bagaje pobre a todas luces"

El técnico también se refirió al gol anulado a Osasuna en el tramo final, una acción que pudo cambiar por completo el desenlace del encuentro. "Ese gol anulado fue una mano que pudo no haber sido y estaríamos hablando de otras circunstancias. Y el despiste defensivo, cuando ves la imagen, no es posible. Tuvimos un despiste defensivo en un partido muy correcto en ese aspecto", señaló.

La peineta de Hugo Duro a Aguirre

El gol de Hugo Duro dejó una de las imágenes más curiosas del encuentro. El delantero madrileño, nada más cabecear a la red el centro de Otorbi, se dirigió al banquillo y le dedicó una peineta a Javier Aguirre antes de fundirse con el técnico mexicano en un abrazo. Un gesto que, lejos de esconder un enfrentamiento, tenía su origen en una apuesta entre ambos.

El propio Aguirre se encargó de explicar lo sucedido, dejando claro que la relación con el atacante es muy cercana y que todo formaba parte de una broma que habían mantenido antes del encuentro. "Hugo y yo tenemos una relación entrañable. Hicimos conexión desde que llegué hace poco más de un mes. Es un chico espectacular. Lo pasó mal porque los goleadores viven del gol y del aplauso", explicó el entrenador.

El mexicano desveló incluso cómo se gestó la celebración después de que Hugo Duro conociera que no iba a partir de inicio. "Él sabía que iba a iniciar Sadiq y me dijo: 'Méteme un rato, meto un gol y te lo voy a festejar con un corte de mangas'. ﻿Y le dije: 'No tienes huevos'. Pues sí, los tuvo. Pero está fuera del equipo, ¿eh?", comentó entre risas.

El gol sigue siendo un problema

El Valencia ha encontrado cierta estabilidad defensiva desde la llegada de Aguirre. El equipo ha conseguido mantener su portería a cero en tres de los siete encuentros ligueros dirigidos por el mexicano, ante Athletic, Elche y Rayo Vallecano. Si se añade la goleada copera frente al Tavernes, son cuatro partidos sin encajar desde su aterrizaje.

Stole Dimitrievski ha respondido con intervenciones importantes y la pareja formada por César Tárrega y José Copete ha ganado peso en el eje de la zaga. Sin embargo, esa mejoría no ha sido suficiente para compensar los problemas ofensivos.

El Valencia apenas ha marcado seis goles en sus siete partidos de Liga con Aguirre, una cifra que refleja las dificultades para generar peligro y encontrar continuidad en los últimos metros. En Mestalla, el problema es todavía más evidente: únicamente dos tantos en cuatro encuentros.

El equipo ha dado pasos adelante, pero sigue sin completar la transformación que necesita. Aguirre ha conseguido mejorar algunos aspectos, aunque Mestalla continúa siendo un estadio 'maldito' para un Valencia que no encuentra la manera de regalarle una victoria a su afición.

Gayà no esconde la deuda con la afición

La preocupación también está instalada en el vestuario. José Gayà, capitán del Valencia, fue contundente al valorar el nuevo tropiezo ante su público y reconoció que el equipo no está cumpliendo con las expectativas en su estadio.

El lateral entiende que el empate puede tener cierto valor por cómo se desarrolló el partido, pero no es suficiente para un equipo que necesita sumar de tres en tres. "Todo lo que no sea ganar en Mestalla es un mal resultado", sentenció el capitán, que lamentó la oportunidad perdida de ofrecer una victoria a los aficionados. Pese a ello, destacó el esfuerzo realizado por sus compañeros hasta el final, en un encuentro que terminó convertido en un intercambio de golpes.

"El equipo lo ha intentado todo hasta el final, hemos acabado exhaustos porque el final ha sido de mucha ida y vuelta", explicó Gayà, que también quiso poner en valor el gol de Hugo Duro.

El delantero madrileño, que llevaba sin estrenarse esta temporada en Liga, rescató un punto con un cabezazo tras un centro de Otorbi. "Para nosotros es muy importante que se enganche, es un delantero que nos hace falta. Nos va a venir genial ese gol, se lo merece", afirmó sobre su compañero.