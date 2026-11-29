El centrocampista se reivindica tras su marcha de Nervión con su despegue definitivo en Portugal con su primer gol de la temporada y un apodo curioso por parte del club luso

José Ignacio Navarro logró en verano deshacerse de buena parte de la ficha de Joan jordán con la operación cerrado a principios del mes de agosto con el Estrela Amadora portugués.

La voluntad del centrocampista, más abierto a salir en la pasada ventana que en la anterior, y la disposición del club a pagar aún una parte de su sueldo favorecieron una transacción necesaria en Nervión y que terminó con la firma del de Regenços hasta 2028 con el club luso.

Comienzo difícil pero con protagonismo creciente

Los comienzos del medio no resultaron sencillos, pues necesitaba tanto adaptación como recuperar su tono físico tras mucho tiempo sin actividad real por su ostracismo en Nervión y una pretemporada en la que trabajó al margen del grupo junto al resto de descartes.

Aun así, participó en la mayoría de los partidos saliendo desde el banquillo, cada vez con un protagonismo creciente, hasta que a finales de septiembre ya gozó de la segunda mitad íntegra ante el Académico Viseu.

Su primera titularidad llegó en la Copa el 17 de octubre, momento en el que unos problemas físicos le impidieron estar al cien por cien en tres partidos ligueros, en los que no pudo saltar al césped.

El despegue definitivo de Jordán en Portugal

Sin embargo, una vez dejado atrás este contratiempo, se ha producido el verdadero despegue de Joan Jordán en Portugal, que comenzó en el partido ante el Benfica. El catalán salió desde el banquillo, sí, pero firmó su primera asistencia de la temporada con un balón parado medido a la cabeza del también exsevillista Leandro Antonetti.

Joan Jordán, con el Estrela Amadora. / IG

Justo después Pepa le dio la titularidad contra el Portimonense en la Taça de Portugal, partido en el que rindió a buen nivel y se saldó con triunfo por 1-0 del Estrela Amadora.

Primera titularidad liguero y primer gol con dedicatoria

Su actuación copera le abrió por primera vez las puertas del once en el campeonato liguero, en la cita de este sábado contra el Vitoria Guimaraes, y Jordán maximizó esta oportunidad con el tanto del empate en el minuto 38 del encuentro al transformar un penalti con suma tranquilidad.

El centrocampista, apodado el 'profesor' por el club luso, disputó el encuentro completo y al final del partido se mostró muy satisfecho por su contribución. "Estoy muy contento de haber podido ayudar al equipo", apuntó Jordán, que tenía muy claro la dedicatoria de su gol: "Este gol se lo dedico a mi abuela, que sufrió un ictus recientemente, pero que por suerte está bien. Va por ella".

Este gol se lo dedico a mi abuela, que sufrió un ictus recientemente, pero que por suerte está bien. Va por ella

Por ende, Jordán empieza a ser importante en el Estrela Amadora, donde le consideran un líder por su experiencia, y todo apunta que este protagonismo en los últimos partidos gozará de continuidad en los siguientes. El exsevillista ha reencontrado la felicidad como futbolista a sus 32 años, con un gol y una asistencia en nueve partidos.