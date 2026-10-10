Joan Jordán, exfutbolista del Sevilla: "Te desmoronas, te sumes en la tristeza cuando no eres capaz de ganarle a nadie"

El centrocampista catalán, de 32 años, muestra el callo que ha dejado el enorme desgaste mental de sus siete años en Nervión y desvela que Fábio Cardoso hizo de intermediario en su fichaje por el Estrela da Amadora portugués, donde poco a poco va arañando minutos en este introspectivo proceso de renacimiento futbolístico

La carrera deportiva de Joan Jordán ha sido una montaña rusa. Sin confianza en el RCD Espanyol, su personalidad futbolística se formó en el barro que pisó en sus etapas en el Real Valladolid o la SD Eibar. De ahí llegó a tocar el cielo en el Sevilla FC: ganó títulos, era indiscutible e incluso entraba con asiduidad en preconvocatorias de la selección española en justicia a un rendimiento excelso al que llegó de la mano de Julen Lopetegui y no ha podido mantener por diferentes motivos.

Luego cayó en desgracia, las lesiones le pusieron la puntilla y se pasó casi en blanco sus dos últimas temporadas de blanquirrojo, con una cesión intermedia en el Deportivo Alavés en la que sufrió para amarrar la permanencia tanto o más que en Nervión, donde el clima en estos últimos años ha sido irrespirable. A pesar de ello, cuando mira atrás sólo ve las cosas positivas. Ahora, que afronta poco a poco su renacimiento en el CF Estrela da Amadora portugués, no tiene problemas en mostrar el callo que ha dejado una racha bastante complicada en el plano anímico.

"Te desmoronas". "Te sumes en la tristeza", ha explicado el centrocampista de 32 años en una interesante entrevista que ha concedido al portal Flashcore en la que también ha desvelado que Fábio Cardoso tuvo un papel muy importante en la salida de Joan Jordán. Es curioso, el central luso no ha querido moverse pero ayudó al catalán a cambiar de aires.

Fábio Cardoso hizo de intermediario en el fichaje de Joan Jordán por el Estrela Amadora

"Es cierto que hablé con Pepa -su entrenador, Pedro Miguel Marques da Costa- a través de Fabio Cardoso y que él hizo como de intermediario. Era una etapa de las negociaciones en la que todavía estábamos muy lejos de un acuerdo. Tenía que llegar también a un acuerdo con el Sevilla FC -le quedaba un año más de contrato-, así que fue una negociación compleja", ha explicado Joan Jordán sobre su salida en la recta final del mercado estival de fichajes.

El enorme desgaste en las siete temporadas que ha estado en el Sevilla FC

"Pasar siete años en el Sevilla FC es como estar 25 años en otro sitio", ha reconocido Jordán, que sólo tiene buenas palabras de gratitud para el Sevilla FC. "Ha sido el club de mi vida. Ha vivido allí momentos increíbles, pero también otros muy difíciles. Con las exigencias que tiene el club, con su tamaño y con su afición, que es tan increíble como exigente, siete años equivalen a 25 en otro club. Es una presión diaria enorme en todos los sentidos", explica Jordán, que ha participado en los cinco últimos partidos del Estrela da Amadora, aunque en todos ellos salió como suplente y sólo suma 111 minutos en esta 26/27.

Tres años seguidos luchando por no descender, dos con el Sevilla FC y uno en el Deportivo Alavés

Joan Jordán ha visto cómo el Sevilla FC ha encadenado tres temporadas seguidas sufriendo de lo lindo para amarrar la permanencia en LaLiga EA Sports. En los dos últimos cursos se ha salvado por sólo un punto y en el primero de ellos, la 24/25, Joan Jordán compaginó el sufrimiento por el club con el que tenía contrato hasta 2027 con la presión que sentía el equipo en el que militó como cedido, un Deportivo Alavés que también se salvó de manera apurada. No es fácil soportar esos momentos, ha admitido.

"Estábamos en zona de descenso y hubo una reunión entre el presidente y los capitanes del Alavés a la que también asistí. Les dije lo mismo que quiero transmitir ahora aquí (en el Estrela Amadora): 'En el Sevilla FC jugué junto a futbolistas que acababan de ser campeones del mundo con Argentina, como Marcos Acuña y Papu Gómez. Teníamos un equipo de primera y aun así nos encontramos metidos en en puestos de descenso'", ha recordado.

Jordán: "¿Cómo pudimos pasar de ganar a los mejores a no ser capaz de ganarle a nadie?"

"Lo que pasó es que no pudimos escapar de esa espiral negativa porque el equipo no estaba bien anímicamente. Eso provoca que el grupo pierda la confianza y empiece a desmoronarse, porque el fútbol nos hunde en la tristeza cuando no podemos ganar a nadie. Y pensé: '¿Cómo pudimos vencer a los mejores del mundo con estos mismos jugadores, y ahora no podemos ganar a nadie?'", ha reflexionado Joan Jordán, recordando que sólo unos meses antes ese mismo Sevilla FC había ganado su séptima UEFA Europa League después de eliminar a equipos como PSV Eindhoven, Manchester United o Juventus FC e imponerse a la AS Roma en la final.