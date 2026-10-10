Negocio en riesgo para el Sevilla y respaldo a Juanlu: "Se lo merece de sobra"

El ex canterano nervionense aún no ha debutado en la Premier League y antes del parón fue enviado a jugar con el equipo sub 21 del Bournemouth, pero el capitán del cuadro inglés y titular en su posición, Adam Smith, elogia su trabajo de adaptación

El Sevilla FC aprovechó el pasado mercado de fichajes para seguir reduciendo su masa salarial y al mismo hacer caja con varios traspasos. Fueron más de 40 millones de euros los ingresados por el club de Nervión, que celebró cada venta realizada como una gran operación dada su delicada economía. Pero, además, en algunas de esas ventas se pactaron diferentes bonus que dependen del rendimiento de sus ya ex jugadores, conservando además ciertos derechos aún en el caso de Juanlu Sánchez, por lo que desde el Sánchez-Pizjuán siguen muy atentos a la evolución del quinteño en Inglaterra.

El Sevilla FC, atentos por los bonus y el 10% de su pase

En concreto, el Bournemouth pagó 11 millones fijos por el ex internacional sub 21, más otros dos en variables, reservándose la entidad de Eduardo Datos el 10% de su pase de cara a una futura venta. Por ello, le interesa que brille en el conjunto británico y pueda dar un salto mayor si cabe, Pero dicho plan, compartido obviamente con el futbolista, ha comenzando torcido en estos primeros meses de la temporada.

Los números de Juanlu en el Bournemuth

Fuera de la lista para la Europa League, Juanlu solo ha jugado hasta la fecha ocho minutos en el equipo dirigido por el alemán Marco Rose. Fue el pasado 8 de septiembre en la primera ronda de la EFL Cup ante el modesto Lincoln City, de la Championship, en un partido que estaba resuelto con 2-0 a favor de los suyos y que acabó con un contundente 4-0.

En la Premier League, por contra, no ha debutado. Ha sido citado en tres de las cinco jornadas disputadas, pero en ninguna de ellas salió del banquillo. Mientras tanto, para que pueda seguir cogiendo ritmo, en el Vitality Stadium han optado por bajarlo al equipo sub 21, disponiendo de 90 minutos antes del parón, el lunes 21, en la victoria ante el filial del Stoke City por 2-1.

Sin duda, no están siendo un comienzo sencillo para el lateral derecho, posición en la que fue utilizado en dicho encuentro por Alan Connell, que a buen seguro esperaba gozar de mayor protagonismo en 'The Cherries', con el aval de sus 109 encuentros con el primer equipo del Sevilla FC, del que se despidió dejando patente su sentimiento blanquirrojo.

"Seguro de que cuando tenga su oportunidad, rendirá bien"

Pese a todo, en el Bournemouth le piden paciencia, poniendo re relieve su aclimatación a un estilo de juego muy diferente. Así lo ha querido expresar el capitán del equipo, el veterano Adam Smith, que además es el habitual titular en su puesto. "Es un chico muy simpático, creo que está intentando adaptarse a la forma de ser del fútbol inglés. Estoy seguro de que cuando tenga su oportunidad, rendirá bien. Se lo merece de sobra. Creo que se está adaptando a la cultura y a todo lo demás, algo que está haciendo bien", aseguró en la cadena BBC el futbolista londinense de 35 años.

Tras este largo parón, por tanto, el ex canterano sevillista tratará de darle la vuelta a una situación frustrante. Con contrato en vigor hasta 2021, el campeón olímpico había estado otros veranos en la órbita de equipos como la Lazio, el Wolverhampton o el Nottingham Forest. Pero fue este pasado verano cuando se decidió a dar el salto, encontrando en sus primeros pasos más dificultades de las que pensaba.