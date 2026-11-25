El zaguero che ha repasado cómo está después de su recuperarse de su lesión, como ante el Rayo volvió a su mejor nivel y el crecimiento colectivo del equipo desde la llegada de Javier Aguirre

Javier Aguirre está intentando salir de la zona de abajo apuntalando la portería y la defensa. Desde la llegada del mexicano al banquillo, el Valencia ha dejado la portería a cero en tres ocasiones, y eso, a la hora de luchar con la zona caliente de la tabla, es diferencial.

Además, el entrenador che ha recuperado para la causa a hombres como Copete, autor del gol del triunfo en Vallecas, y también a su compañero en el eje de la defensa, un César Tárrega que no había comenzado la temporada con buenas sensaciones.

El canterano che ha pasado por los medios oficiales del Valencia para analizar como está el equipo, con que su triunfo ante el Rayo logró salir de los puestos de descenso, y ya con la mente puesta en Osasuna, otro rival directo, al que recibirán en Mestalla.

"Muy bien. Tenemos muchas ganas. Es un debe ganar en Mestalla y hay que darle una alegría a la afición y al equipo. Es importante que Mestalla sea un fortín y hacernos fuertes en casa porque va a ser muy importante esta temporada", ha reconocido el central, que ha tratado varias cuestiones.

Ganar para dar una alegría a la afición

"La afición está demostrando que está ahí para nosotros. Son muchos los partidos en los que son más de 44.000, los notamos y hay que devolverles ese apoyo, ganar los tres puntos y que Mestalla sea un fortín. La afición siempre nos ha ayudado. Mestalla es primordial, es momento de sacar los tres puntos. Va a ser fundamental su apoyo. El equipo está en una buena dinámica y es momento de aprovecharla. El equipo está con confianza y tiene ganas de sacar los tres puntos".

"La afición siempre nos ha ayudado. Mestalla es primordial, es momento de sacar los tres puntos"

Osasuna, un rival directo

"Al final, es un partido muy importante. Hay que seguir, ganar los tres puntos, salir super convencidos y con la convicción de sacar los tres puntos para sumar de tres en tres y seguir saliendo de ahí abajo".

La mejoría defensiva es evidente

"El míster nos ha transmitido desde que llegó la importancia de la portería a cero y de crecer como equipo desde el nivel defensivo. Se ha visto que, cuando hemos mantenido la portería a cero, hemos ganado y estado muy cerca de ganar y este es el camino a seguir".

Tárrega, en un partido con el Valencia. / Cordon Press

Tres porterías a cero

"Desde que llegó el míster nos ha transmitido la importancia de seguir creciendo como equipo desde lo defensivo. Hay que seguir trabajando para conceder pocas ocasiones y crecer a nivel ofensivo".

Cuesta mucho ganar un partido

"Se vio al final de la temporada pasada, los muchos equipos que estábamos juntos sin diferencias. Está muy parejo todo y los partidos se deciden por detalles. Hay que minimizar los errores y eso se trabaja desde la solidez defensiva y luego aprovechar las que tengas".

"Desde que llegó el míster nos ha transmitido la importancia de seguir creciendo como equipo desde lo defensivo"

Se vio su mejor versión en Vallecas

"Me encuentro bastante bien en el campo gracias al trabajo del equipo. Sin el equipo no destaca ningún jugador. Si los resultados son buenos... feliz de seguir ayudando al equipo. Es todo el equipo el que está haciendo un buen trabajo".

Será un pilar de Javier Aguirre

"Después de la lesión tenía muchas ganas de volver a demostrar, tenía ganas de comerme el campo. Me estoy encontrando bien, pero es gracias al apoyo del míster y del cuerpo técnico y al trabajo diario".

La fortaleza mental es clave

"Es crucial la parte mental. Hoy en día es algo primordial, que se trabaja a diario, y estar un preparado te ayuda a crear esa fortaleza mental y tener claros tus objetivos para volver al nivel en el que estabas".

La vuelta de José Copete

"Estoy muy contento por él. Venía de estar mucho tiempo lesionado y trabaja como el que más. Nos dio la victoria".