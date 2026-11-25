El Valencia CF refuerza su apuesta por la gastronomía y el ocio con la llegada de una arrocería de El Palmar a su nuevo hogar, que aspira a tener actividad los 365 días del año con tres restaurantes, un Social Club y más de catorce espacios para eventos

El Nou Mestalla sigue tomando forma, no solo en el plano deportivo, sino también en el comercial y empresarial. El Valencia CF quiere que su futuro estadio sea mucho más que el escenario de los partidos del primer equipo y continúa dando pasos para convertirlo en un espacio de referencia para el ocio, la restauración y el entretenimiento en la ciudad.

La última novedad en este sentido tiene sabor valenciano. La arrocería Al Zentro, perteneciente al grupo SomGastro y ubicada en El Palmar, será uno de los restaurantes que desembarcarán en el nuevo estadio. Una incorporación que encaja con la filosofía que la entidad viene defendiendo desde que presentó el proyecto: trasladar la esencia mediterránea al que será su nuevo hogar. La llegada de Al Zentro supone, además, una apuesta por uno de los grandes símbolos de la gastronomía valenciana. El arroz se incorporará así a una oferta con la que el Valencia pretende atraer visitantes incluso cuando no haya fútbol.

Una de las zonas vip que se construirán en el Nou Mestalla. / Valencia CF.

La gastronomía tendrá un protagonismo especial en el Nou Mestalla, que contará con cinco grandes espacios comerciales destinados a diferentes propuestas de ocio y restauración. Tres de ellos estarán ubicados en los fondos Norte y Sur y tendrán terrazas exteriores e interiores con vistas al terreno de juego, mientras que los otros dos, situados en el lateral Este, ofrecerán mayores posibilidades para desarrollar actividades comerciales y de entretenimiento.

Un estadio con vida los 365 días del año

El objetivo de la entidad valencianista es que el Nou Mestalla no permanezca ligado exclusivamente al calendario de competición. El club trabaja en un modelo de explotación que permita mantener las instalaciones activas durante todo el año, con restaurantes, espacios de ocio, una megastore, museo, auditorio y diferentes propuestas para todos los públicos. A ello se sumará una Fan Zone exterior con food trucks, conciertos, música en directo y activaciones comerciales, además de una importante apuesta tecnológica para mejorar la experiencia de los aficionados y visitantes.

Todo ello forma parte de un proyecto que aspira a convertir el nuevo estadio en un motor económico para el Valencia y su entorno. Con capacidad para 70.044 espectadores y una inauguración prevista para el verano de 2027, el Nou Mestalla está llamado a marcar un antes y un después en la historia reciente de la entidad. El Valencia quiere que su nueva casa sea mucho más que un campo donde jugar cada dos semanas: pretende convertirla en un punto de encuentro para la ciudad, con el fútbol, la gastronomía y el ocio como grandes protagonistas.