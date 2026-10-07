El Valencia saca los precios de los abonos del Nou Mestalla: entre 300 y 1700 euros

El club valencianista ha informado en la mañana de hoy del proceso de adquisición y compra de los abonos para la temporada 2027/2028, que será en el Nou Mestalla

El Valencia Club de Fútbol ha dado a conocer los detalles de los precios de los nuevo abonos de cara a la próxima temporada, la 2027/2028 en la que el conjunto che estrenará el Nou Mestalla como estadio local.

Dentro del proceso del traslado al nuevo estadio que ha comenzado esta campaña, donde el socio abonado ya puede elegir su asiento, ahora el club valencianista ha informado de los precios, que oscilarán desde los 300 euros para el abono más barato en la grada superior hasta los 1.700 para el abono más caro en la grada más baja.

En un encuentro con los medios de comunicación, que contó con la presencia del director general, Javier Solís, el director de marketing, Jorge García, y el director de área afición y datos, Franco Segarra, se trataron diversos temas sobre el traslado al Nou Mestalla, donde la estimación a día de hoy es la de contar con unos 50.000 abonados.

Subida de precios para los socios de tribuna

El Valencia ha establecido los nuevos precio basándose en la cercanía al césped, es decir, cuanto más cerca del terreno de juego y más centrado esté el asiento, más caro será, así que cuanto más alto y más al fondo, más barato. El precio es sin descuentos, que serán los mismos que los de la actual temporada, que pueden llegar a un 15%.

Mientras que la media ponderada de los precios del nuevo estadio sale un 10,25% más barata, ya que hay un gran número de asientos en la zona más económica, habrá un 20% de los abonados, en torno a unos 7.000, los que se sitúan enfrente de tribuna, que sufrirá una gran subida en el precio.

Casi la mitad de los abonos, al mismo precio que en Mestalla

Asimismo, más de un 20% de los abonos tendrán precio inferior a 450 euros, un 40% será menor a 500 euros y una cantidad igual que el actual Mestalla (45.804 asientos) estarán con un precio por debajo de los 850 euros. En el sector más alto, el tercer anillo que corresponde a la grada alta y grada superior, el precio medio es de 430 euros. En cuanto a la grada de animación, ha crecido de 1.800 a 2.235 asientos y su precio será de 340 euros.

Las tres fases de traslado al Nou Mestalla

Durante la presentación, que duró en torno a tres horas, se recordaron las tres fases del traslado al Nou Mestalla: 'creación de grupos', 'selección de asiento' y la 'formalización y pago del abono'.

Cabe recordar que el Valencia ofrece a sus abonados trasladarse en grupo al Nou Mestalla para agrupar en asientos cercanos a familiares, amigos o peñistas y hará una media de la antigüedad de cada uno de los componentes del grupo para establecer el momento de elección de localidades.

Tras la creación de grupos, uno de los miembros del grupo será el 'capitán', que representará al completo al grupo en la cita presencial de elección de asientos, que será de forma presencial en la Sala 1923 en Mestalla. En ese sentido, Solís explicó que la atención personal era "absolutamente necesaria" para elegir los asientos. La sala contará con varias mesas en la que personal del club atenderá a varios turnos a la vez, el flujo será "constante". También habrá la posibilidad de que la gestión sea online o pueda asistir otra persona.

Por otro lado, como particularidad, Jorge García y Franco Segarra explicaron que hay zonas del estadio no abonables. Un total de 7.000 asientos no serán abonables para estar disponibles para la UEFA, acuerdos con patrocinadores y otras entidades. Esas zonas no abonables serán la destinada a afición visitante y varios sectores en cada anillo.