La mudanza al Nou Mestalla y sus fechas: la elección de grada y asientos para los socios

El Valencia ha facilitado más información sobre el cambio de estadio el próximo verano, aunque desde este mes de octubre comienza el plazo para ir eligiendo asiento en el nuevo estadio

El Nou Mestalla avanza en sus últimos meses de construcción con el objetivo de ser inaugurado el próximo verano. Son muchas las imágenes que hemos ido pudiendo ver durante estos meses sobre los avances de las obras y poco a poco ya se vislumbra el alcance real que tendrá el nuevo recinto che.

Al mismo tiempo, el club valencianista sigue dando pasos adelante en la preparación de la mudanza y para facilitar esta transición el Valencia ha puesto a disposición de sus socios todos los detalles de las gradas del Nou Mestalla y las fechas clave para elegir su nuevo asiento.

Las fechas para elegir asiento

A partir del 14 de octubre y hasta el 30 del mismo mes, se habitará la opción de crear grupos de aficionados con el objetivo de permitir a aquellos socios que comparten zona en el actual Mestalla, puedan seguir haciéndolo en el Nou Mestalla a partir de la próxima temporada.

Tras conformar el grupo de forma online, a partir del 17 de noviembre se abrirá el plazo para elegir el asiento, que deberá hacerse de forma presencial en la sala 1923 de Mestalla, siempre con cita previa, y para el que hay tiempo de cerrar hasta mayo de 2027. Por último, en los meses de junio y julio se podrá afrontar el pago del nuevo abono y confirmar así administrativamente el nuevo asiento en el Nou Mestalla.

La distribución de las gradas

Por otro lado, en cuanto a la distribución de las gradas, la nueva casa che está diseñada de manera simétrica y concéntrica en niveles verticales en la que cada sección del graderío se asocia a una centena en el número de sector.

Así, la Grada Baja irá del sector 100 hasta el 141, ocupando la primera grada a pie de campo. Se encuentra en el primer nivel. Te sitúa lo más cerca posible de la acción y la intensidad del césped. En la Grada Baja cota 0, el acceso por el lateral Este presenta un desnivel con respecto a la calle. Por ello, una vez dentro del estadio, se debe subir un piso mediante las escaleras o rampas exteriores que parten del semisótano o bien acceder directamente a través de la pasarela exterior de 360 grados que rodea todo el estadio desde el lateral Oeste, en la avenida de las Cortes Valencianas.La Grada Media, del sector 200 hasta el 258. Es la segunda grada del estadio. Se encuentra en el segundo nivel ofreciendo una perspectiva equilibrada entre cercanía y visión panorámica del juego.

La Grada Premium (Hospitality): un nivel independiente de únicamente 3 filas de asientos ubicados entre la Grada Media y la Grada Alta. Este espacio está reservado exclusivamente para experiencias de Hospitality y servicios premium.La Grada Alta, del sector 300 hasta el 352. La tercera grada del estadio, ubicada en la franja inferior del tercer nivel. Una ubicación elevada pero muy bien equilibrada, ideal para quienes disfrutan analizando el juego con perspectiva sin alejarse del ambiente de la grada.La Grada Superior, del sector 400 hasta el 452. Es la grada situada en la franja superior del tercer nivel. Ubicada en la parte alta y resguardada bajo la gran cubierta, proporciona una perspectiva integral de todo el terreno de juego.