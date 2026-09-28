Javier Aguirre, contundente en su presentación con el Valencia: "No puedo vender lo que no tengo"

El técnico mejicano, que ya ha dirigido en varios entrenamientos a los de Mestalla, fue presentado oficialmente este lunes. El objetivo del ex de Mallorca, Athletic Club y Osasuna entre otros: "Salir de ahí. Hablar en el campo y pelear"

Este lunes el Valencia se citó con la ilusión propia de un equipo que recibe a un nuevo entrenador. Javier Aguirre, que ya ha ejercido como tal en varios entrenamientos del Valencia, fue presentado con la idea de que el mejicano logre la salvación de un equipo que se hunde en los puestos de descenso con el Málaga solo por detrás.

Javier Aguirre dejó claro que cuando un equipo como el Valencia llama a la puerta, es imponible decirle que no. "No le puedes decir que no. Es un histórico del fútbol mundial, con una gran afición e imponente estadio. Quiero que el equipo merezca a donde la historia merece". No quiso mirar Javier Aguirre más allá del próximo duelo que medirá al Valencia al Racing de Santander. "Soy malo para imaginar. Estoy centrado en El Sardinero", afirmó.

Javier Aguirre no promete milagros en el Valencia

Demostró Javier Aguirre que sabe bien donde llega ya que al solicitarle un mensaje para la afición, el técnico prefirió apostar por ganar como mejor forma de enganchar al público che: "La gente está cansada de mensaje. Vamos a jugar ante el Racing y gana. Ese es el mejor mensaje".

Aguirre también apostó porque el Valencia tenga identidad cuanto antes: "Sé dónde estoy, la propiedad del club y ves cosas ya desde dentro. El plan es ganar inmediato, que tenga una identidad y conforme el equipo mejore, la gente se va a ir acercando, es la ley del futbol".

Insistió Javier Aguirre en pensar solo en el Racing de Santander y no buscó el mensaje fácil en un equipo en el que la paciencia ya no existe: "No tenía ni idea del Fair Play, En este momento sería fácil, ,pero el objetivo es Racing de Santander. No hay más. No puedo vender lo que no tengo. Tengo un plantel que estoy tratando de ver dónde estamos".

Javier Aguirre no piensa, de momento, en fichajes

Javier Aguirre siguió su discurso de centrarse en el presente del Valencia y apostó por trabajar con lo que tiene. Pero el mejicano no escondió que en algún momento habrá que hablar de fichajes: "No hemos hablado de necesidades. Hay tres centrales lesionados, pero no me compete de posibles fichajes. Algún día habrá que hablar, pero es institucional, trabajo con lo que tengo. Todos merecen una oportunidad y espero recuperarlos pronto".

Javier Aguirre regresa a LaLiga tras un gran Mundial dirigiendo a México

Por último, Javier Aguirre trató de invocar al espíritu de Mestalla y a que ganar en el feudo valencianista no sea sencillo para los viales: "No entiendo el futbol si no hay entrega, sacrificio, amor a la camiseta. Que no haya un jugador que le de igual ganar o perder. Que el jugador tenga mucha energía, Que al rival le cueste sangre, sudor y lágrimas ganarnos, sobre todo el Mestalla". Dejando también el mejicano un mensaje de orgullo por llegar al Valencia: "Más que peso es un orgullo. Es una entidad muy grande, Cualquiera quisiera estar aquí, gran plantel, gran estadio, gran historia, Es un reto para el que estoy preparado".