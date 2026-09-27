Sato, el japonés del Valencia que quiere recuperar su sitio con Aguirre: "Quiero continuar entrenando duro para asegurarme de que sigan hablando de mi"

Ryunosuke Sato llegó al Valencia y se ganó rápidamente la confianza de Carlos Corberán, pero perdió protagonismo tras el cambio en el banquillo. Ahora, con Javier Aguirre al frente, el japonés quiere recuperar su sitio y ha hablado

Ryunosuke Sato llegó al Valencia con apenas 19 años y una responsabilidad poco habitual para un futbolista recién aterrizado en España. Recién llegado a España, el japonés se encontró directamente con la confianza de Corberán, que lo incluyó como titular en cuatro de los cinco partidos que dirigió esta temporada. Una oportunidad que el futbolista aprovechó para empezar a hacerse un hueco en un Valencia que necesitaba soluciones. Sin embargo, el escenario cambió con la llegada de Óscar Sánchez. Sato desapareció de las alineaciones y se quedó sin participar tanto en la victoria ante el Alavés como, especialmente, en la derrota frente a la Real Sociedad en Mestalla. Un giro que frenó su irrupción cuando parecía haberse convertido en una de las apuestas del equipo.

Ahora tendrá que empezar de nuevo. La llegada de Javier Aguirre abre otra etapa para el atacante, aunque la concentración con la selección japonesa le está impidiendo trabajar desde el principio con el técnico mexicano. Una circunstancia que retrasa el momento de mostrarle al nuevo entrenador que también puede ser importante en su proyecto.

"No era el desafío más sencillo"

Mientras en Valencia trata de recuperar protagonismo, Sato ha hablado en Japón sobre sus primeros meses en el fútbol español. Y sus palabras reflejan que el joven no llegó a Mestalla buscando el camino fácil. "El Valencia es un club fantástico", explicó el futbolista, que reconoció que sabía perfectamente el reto que tenía por delante: "Sin duda no era el desafío más sencillo de asumir, quise aceptarlo y demostrar mi valía allí".

Su llegada a España tampoco responde únicamente a una cuestión de escaparate. El extremo aseguró que siempre ha seguido el fútbol español y que esa admiración tuvo peso en su decisión. "No estaba obsesionado con jugar sólo en España, pero siempre me ha encantado el fútbol español y lo he seguido con frecuencia. Me atraía mucho", explicó. A sus 19 años, Sato entiende que todavía está atravesando un proceso de aprendizaje. Sus primeros partidos le han servido para conocer un fútbol diferente y también para detectar aquellos aspectos de su juego que todavía necesita pulir. "Llevo jugando desde el inicio de la temporada y siento que estoy en una buena racha. Voy adaptándome y entendiendo mejor el juego, al tiempo que reconozco los aspectos en los que aún debo mejorar", señaló.

La afición del Valencia ya le ha marcado

Hay otro aspecto de su experiencia en Mestalla que Sato no ha pasado por alto: el ambiente que rodea al Valencia. El japonés se ha encontrado con una afición que, según sus propias palabras, le ha sorprendido por su intensidad. "La afición es increíblemente apasionada y entusiasta", afirmó. El extremo también valoró los elogios recibidos desde la grada, especialmente porque considera que proceden de seguidores que conocen profundamente el fútbol.

"Me alegra recibir elogios de aficionados que entienden tan bien el fútbol, pero la temporada sigue en curso", añadió. Precisamente por eso, Sato no quiere quedarse con la buena impresión de sus primeros encuentros. Su objetivo pasa por mantener el nivel y seguir trabajando para volver a escuchar su nombre entre los protagonistas del Valencia. "Quiero continuar entrenando duro para asegurarme de que sigan hablando bien de mí", reconoció. La pasión valencianista, además, no la percibe únicamente durante los partidos. "Percibo esa pasión en todas partes. Durante los partidos e incluso por la ciudad, antes o después de los encuentros", explicó. Ahora le tocará trasladar esa conexión al césped.