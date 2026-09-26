Kempes desvela qué necesita el Valencia de Aguirre para salir del pozo

Mario Alberto Kempes analiza la llegada de Javier Aguirre al banquillo del Valencia y señala la unión del vestuario como una de las claves para cambiar la dinámica. El argentino confía en la experiencia del mexicano y destaca su capacidad para gestionar grupos: "Es un sabedor de grupos"

Mario Alberto Kempes ha vuelto a pronunciarse sobre la delicada situación que atraviesa el Valencia. El histórico exjugador argentino, campeón del mundo en 1978 y una de las grandes figuras de la historia del conjunto de Mestalla, confía en que Javier Aguirre sea capaz de cambiar la dinámica del equipo y, sobre todo, recuperar la unión de un vestuario que considera falto de confianza.

El Valencia afronta un momento complicado después de un inicio de temporada en el que los resultados no han acompañado. La llegada de Aguirre al banquillo ha abierto una nueva etapa y Kempes considera que el técnico mexicano tiene experiencia suficiente para afrontar un escenario de este tipo.

Kempes no espera milagros de Aguirre

El argentino tiene claro que el cambio de entrenador no solucionará todos los problemas de manera inmediata. Aguirre no tiene una solución mágica, pero sí una experiencia que puede resultar determinante en un equipo necesitado de confianza.

"Yo no creo que tenga una varita mágica", reconoció Kempes, aunque inmediatamente después recordó que el técnico mexicano ya ha conseguido sacar adelante a otros equipos que atravesaban situaciones complicadas. Precisamente ahí sitúa una de las grandes virtudes del nuevo entrenador valencianista: su capacidad para gestionar grupos. Para Kempes, antes incluso de pensar en cuestiones tácticas, el Valencia necesita recuperar sensaciones y volver a sentirse un equipo.

"Plantilla hay, jugadores hay"

Kempes tampoco considera que el problema esté relacionado únicamente con la calidad de los futbolistas. El exdelantero defiende que el Valencia cuenta con jugadores suficientes para revertir su situación, aunque hasta ahora esa calidad no se ha traducido en el rendimiento colectivo. "Plantilla hay", señaló. Su explicación apunta directamente a la falta de conexión entre los jugadores. El argentino echa en falta una unión que permita al equipo reaccionar cuando las cosas no salen como espera.

Y hay otro aspecto que le preocupa especialmente: la facilidad con la que el conjunto valencianista pierde confianza durante los partidos. "Se baja muy rápido los brazos cuando no se va bien", lamentó Kempes.

La misión que Kempes le encomienda a Aguirre

Por eso, el 'Matador' pone el foco en la gestión del vestuario. El técnico mexicano deberá conseguir que los jugadores vuelvan a competir como un bloque y que los malos momentos durante los partidos no terminen provocando una desconexión. "Yo creo que 'el Vasco' es un sabedor de grupos y ojalá que consiga unirlos a todos", afirmó. Kempes considera que esa cohesión puede convertirse en uno de los primeros pasos para cambiar la dinámica. El Valencia necesita recuperar confianza y, con ella, resultados.

El exjugador también considera importante que quienes tienen capacidad de decisión en el club faciliten el trabajo del nuevo entrenador. Su mensaje pasa por rebajar el ruido alrededor del equipo y permitir que Aguirre pueda desarrollar su trabajo. Kempes lleva años mostrando una postura crítica con la situación del Valencia y con la gestión de la propiedad del club. Precisamente por su vínculo histórico con la entidad, sus palabras suelen tener una repercusión especial entre la afición. El argentino, sin embargo, deja claro que no pretende regresar al club para asumir funciones administrativas. Su relación con el Valencia, explica, siempre estuvo ligada al fútbol y a su etapa como jugador y embajador.

"En el Valencia no se podía hablar"

Kempes también recordó su salida como embajador del Valencia y aseguró que durante aquella etapa existieron momentos en los que no pudo expresar libremente sus opiniones. "En el Valencia no se podía hablar", afirmó, en referencia a las diferencias que mantuvo con dirigentes de la entidad por la trayectoria deportiva y la gestión del club.

Ahora observa la situación desde fuera y pone sus esperanzas en el nuevo proyecto deportivo. No espera una transformación inmediata ni una solución milagrosa, pero sí que Aguirre consiga algo que considera imprescindible para empezar a salir del problema: que el Valencia vuelva a sentirse un equipo.