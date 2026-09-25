Guti, el fichaje estrella para esta temporada

El que fuese canterano y jugador del Real Madrid comenzará próximamente una nueva etapa con el micrófono en la mano. Pese a que su sueño es volver a los banquillos con un proyecto que le ilusione, por el momento seguirá causando furor con sus comentarios y sus análisis. Y su opinión sobre el Balón de Oro puede que haya sentado mal en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca

Guti no ha tenido reparos en señalar a su gran favorito para el Balón de Oro.IMAGO

Guti colgó hace ya más de una década sus botas y comenzó su carrera en los banquillos. Y, al mismo tiempo, su profesión como comentarista o tertuliano. Y la verdad es que cada vez que habla, su voz resuena con fuerza por la sinceridad y la transparencia con la que se muestra ante los micrófonos.

Y por eso, Josep Pedrerol ha decidido que era el momento perfecto para volver a ficharle para 'El Chiringuito' en Mediaset.

Después de tres años sin participar en su programa, José María Gutiérrez 'Guti' regresará al espacio deportivo nocturno que dirige el presentador catalán, uniéndose a un equipo al que ya se unió hace unos días Matías Prats Jr.

De este modo, Guti apenas soltará el micrófono durante la semana, ya que tendrá que compaginar dicha colaboración con su labor como comentarista en DAZN, donde ejerce como analista desde la temporada 2022-2023.

Y es que Guti siempre ha sido, tanto como futbolista como fuera de los terrenos de juego, un auténtico reclamo para el espectador. Con el Real Madrid, siempre ha sido un defensor muy autocrítico, al igual que su compañero en la cantera blanca Álvaro Benito. Aunque tratan siempre de mirar por el escudo madridista, son dos de las voces más exigentes con el equipo blanco. Tanto que incluso a muchos barcelonistas han cautivado con sus comentarios.

Guti y su elección para el Balón de Oro

Eso sí, en su última intervención mediática, le preguntaron por su top 3 para el Balón de Oro y Guti no tardó ni dos segundos en responder y barrer para casa: "Yo creo que va a estar entre Harry Kane, Mbappé y Rodri. El favorito para mí es Mbappé, pero es que está muy dividido. Yo quiero que lo gane Mbappé porque juega en el Real Madrid, pero también podría ser Rodri".

Cuestionado por si la decisión final debería ceñirse en los títulos conquistados, Guti lo tiene claro: "Si es por títulos, Fabián ha ganado Champions y Mundial, pero no creo que se lo vayan a dar a Fabián porque no tiene nombre para ganar este premio, aunque si es por méritos se lo tienen que dar, pero hay otros que tienen más nombres que él". Unas palabras que, seguramente, no hayan sentado nada bien en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca.

El currículum de Guti en los banquillos

El verdadero sueño de José María Gutiérrez 'Guti' es regresar algún día a los banquillos, a un proyecto que verdaderamente le ilusiones.

Tras desarrollar prácticamente toda su carrera de elite en el Real Madrid, donde jugó 15 temporadas, disputó 542 partidos oficiales, marcó 77 goles y conquistó 15 títulos, terminó jugando en el Besiktas turco, donde jugó dos temporadas y ganó la Copa de Turquía.

Fue internacional absoluto con España en 14 ocasiones y, posteriormente, comenzó a entrenar en las categorías inferiores del Real Madrid, donde dirigió al Juvenil A y conquistó en 2017 la Liga, la Copa de Campeones y la Copa del Rey de la categoría.

Su siguiente paso en los banquillos fue ejercer como segundo entrenador del Besiktas y dar el salto al fútbol profesional como técnico del Almería en Segunda División durante la temporada 2019-20.

Desde entonces, Guti ha seguido teniendo propuestas como reconoció en más de una ocasión precisamente en 'El Chiringuito de Jugones' cuando participaba en él, pero ninguna llegó a buen puerto. Por el momento, las cámaras siguen siendo sus mejores pretendientes. Y a él tampoco se le ve muy disgustado.