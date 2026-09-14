Jesús Calleja cuenta la verdad de lo sucedido con Cristóbal Soria en 'Planeta Calleja': "Teníamos un protocolo y él quería un recuerdo, pues se lo ha llevado"

El presentador y aventurero leonés ha tenido que salir a la palestra para contar lo sucedido durante la grabación de su programa con el exdelegado del Sevilla FC. Y el colaborador sevillano de El Chiringuito también ha relatado lo vivido en primera persona

A Cristóbal Soria le ha salido cara su aventura con Jesús Calleja en Costa Rica. Pero, a juzgar por sus palabras, ha merecido la pena. Ahora, ya son muchos los que, tras conocer el accidente que ha sufrido el sevillano durante la grabación de 'Planeta Calleja' están deseando ver dicho capítulo en televisión. Porque seguramente no tenga desperdicio.

Y es que el exdelegado del Sevilla FC se ha convertido en un auténtico fenómeno mediático y hasta un influencer para muchos, como demuestra las grandes promociones que hace a través de sus redes sociales. Y fueron estas precisamente las que anunciaron que se convertía en participante del famoso programa del aventurero leonés.

Y si en el club hispalense era todo un experto en amarrar puntos desde la banda con sus famosas estrategias con los recogepelotas, ahora se ha llevado hasta cinco en la ceja derecha. Una herida por la que tuvo que estar hospitalizado durante algunas horas, ya que también fue chequeado al completo para ver si existía alguna lesión más.

Así, tras inundarse las redes sociales con mensajes de todo tipo hacia el colaborador de El Chiringuito, que dirige Josep Pedrerol, tanto Jesús Calleja como el propio Soria han salido para explicar bien lo ocurrido y actualizar el estado en el que se encuentra el hispalense. O lo que es lo mismo, tranquilizar a sus familiares, amigos y seguidores.

Soria ya lo presagió antes de empezar

En su cuenta de Instagram, Cristóbal Soria ha publicado un video resumen de ese momento rafting al que ha tenido que enfrentarse en el programa 'Planeta Calleja'. Y en el mismo, el sevillano ya se imaginaba lo que iba a ocurrir después.

"Ahora me encuentro bien, el problema va a venir luego, cuando empiece a tragar agüita", manifestaba cuando estaban terminándole de preparar para subirse a la embarcación.

En dicho video ya aparece Jesús Calleja para explicar todo lo sucedido: "A ver señores, hemos hecho un rafting y ha sido un rafting accidentado. Como en cualquier aventura, puede haber algún percance. La cosa no ha sido demasiado grave, tiene una ceja un poquito rota, que tendremos que ir a algún sitio a coserla".

Estas fueron las primeras palabras del aventurero minutos después de lo ocurrido, unas imágenes que se podrán ver durante la emisión del programa, que aún no tiene fecha exacta para ello.

"A ver amigos, es cierto que estamos de aventura y como en cualquier aventura hay percances, ha sido un percance bastante controlado, nos ha dado la vuelta el rafting y como tenemos un protocolo y hemos hecho un briefing antes pues ya sabemos lo teníamos que hacer y no ha pasado nada. ¿Qué le ha pasado a Cristóbal? Pues que un remo le debió golpear y le han tenido que dar cuatro o cinco puntos. Pero él está encantado porque se lleva una muesca de aventura, que esta ha sido la gran aventura de su vida y se lleva un recuerdo. Él quería un recuerdo, pues se lo damos".

Al mismo tiempo, Cristóbal sale en dicho video sonriendo y apoyando la versión de Calleja, para apagar cualquier tipo de alarma: "Estoy perfecto, pedazo de experiencia, sensaciones maravillosas, vuelvo a España lleno de energía y de naturaleza. Son cosas que pasan, accidentitos que pasan, no pasa nada".

Asimismo, Jesús Calleja ha confesado la buena actitud que tuvo Soria tras verse con la ceja abierta: "Estuvo diciendo, no canceles nada, vamos al volcán, que hemos hecho una visita sorpresa a un volcán activo de 3.340 metros y así ha sido".

Por último, Soria usa su humor característico sabiendo la caña que puede estar recibiendo en las redes sociales, donde es todo un experto en caldear, sobre todo, a los madridistas: "Estos cinco puntos ya no me los quita nadie. Y el lote de tragar agua tampoco, que lote de tragar agua me he pegado".