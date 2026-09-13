Cristóbal Soria, última hora sobre su estado de salud tras el accidente en Costa Rica: "Me llevo cinco puntadas"

El colaborador de 'El Chiringuito' y exdelegado del Sevilla FC sufrió un percance mientras practicaba kayak durante el rodaje del programa de Jesús Calleja 'Universo Calleja' y tuvo que recibir atención médica en una clínica; por suerte, todo quedó en un susto

Cristóbal Soria ha vivido un pequeño susto durante su aventura en Costa Rica. El popular colaborador de 'El Chiringuito' se encuentra estos días en el país centroamericano participando en las grabaciones de 'Universo Calleja', el programa presentado por Jesús Calleja, y una de las actividades de aventura previstas durante el rodaje terminó con el sevillano pasando por una clínica. Soria sufrió un golpe mientras practicaba kayak en la zona de Turrialba, una de las regiones de Costa Rica elegidas para esta nueva aventura televisiva. El percance le provocó una herida en la zona de la ceja derecha que necesitó varios puntos de sutura.

La situación, sin embargo, quedó finalmente en una triste anécdota. El tertuliano fue atendido por los servicios médicos y pudo tranquilizar poco después a sus seguidores a través de sus redes sociales. El propio Soria, fiel a su habitual sentido del humor, fue el encargado de explicar cómo se encuentra después del accidente.

El susto de Cristóbal Soria durante el rodaje de 'Universo Calleja'

La aventura de Cristóbal Soria en Costa Rica estaba transcurriendo entre actividades deportivas, naturaleza y paisajes muy alejados de los platós de televisión en los que suele desarrollar buena parte de su actividad profesional. Durante una de las jornadas de grabación, el colaborador se subió a un kayak para participar en una de las actividades acuáticas programadas por el equipo de 'Universo Calleja'. Fue entonces cuando sufrió el golpe que terminó provocándole una herida en el rostro.

El incidente se produjo en Turrialba, una localidad situada en una zona especialmente conocida por sus ríos y por las actividades relacionadas con la aventura y los deportes de naturaleza. El kayak y el rafting forman parte de las experiencias que ofrece la región y también de las actividades que se están realizando durante el rodaje. Tras el accidente, Soria tuvo que acudir a una clínica privada de la localidad para que los profesionales sanitarios comprobaran la lesión. La herida se encontraba cerca de la ceja derecha y necesitó puntos de sutura. "Me llevo cinco puntadas de Costa Rica para España, pero encantados con ustedes y me voy lleno de pura vida", aseguró el propio Cristobal Soria en un video en el que reconoció que fue un susto.

Aunque el incidente fue importante, especialmente por tratarse de un golpe en la cabeza y el rostro, las primeras informaciones procedentes desde Costa Rica ya apuntaban a que la lesión no reviste gravedad, algo que el el propio Soria acabó confirmando horas después.

Cristóbal Soria recibe cinco puntos de sutura en la ceja y sigue en Costa Rica

El propio protagonista fue quien puso cifras al accidente. Tras recibir atención médica, Cristóbal Soria explicó que había necesitado cinco puntos de sutura para cerrar la herida provocada por el golpe. El colaborador de 'El Chiringuito' compartió un vídeo en sus redes sociales en el que se podía apreciar la zona afectada y aprovechó para mandar un mensaje de tranquilidad a todas las personas que habían preguntado por su estado.

Lejos de dramatizar lo ocurrido, Soria convirtió el percance en una anécdota más de su aventura costarricense. El sevillano continuó mostrando además diferentes imágenes de su estancia en el país, donde está disfrutando de una experiencia marcada por la naturaleza y las actividades de aventura.

Desde 'El Chiringuito' y sus diferentes cuentas oficiales ya habían avisado previamente que el estado de Cristobal Soria era óptimo, pese al percance, y que no suponía un problema de gravedad para el tertuliano: “Mucho ánimo, amigo. tras sufrir un accidente de rafting en Costa Rica”. Después de pasar por la clínica y recibir los cinco puntos de sutura, Soria ha podido continuar con los planes previstos durante la expedición.

El mensaje de Cristobal Soria también permitió comprobar que el accidente no había ido a más. Soria se mostró tranquilo y continuó compartiendo contenido relacionado con el viaje, incluyendo imágenes de los paisajes costarricenses y de las diferentes actividades realizadas durante el rodaje. En él se le podía ver con los puntos de sutura en el rostro; no demasiados aparatosos.

La aventura de Cristobal Soria junto a Jesús Calleja

El accidente se produce en el marco de la participación de Cristóbal Soria en Universo Calleja', uno de los formatos de aventura más conocidos de la televisión española. El programa, presentado por Jesús Calleja, lleva a diferentes personajes conocidos hasta algunos de los lugares más espectaculares del planeta para vivir experiencias que poco tienen que ver con su actividad habitual. Naturaleza, deporte, aventura y retos físicos forman parte de una fórmula que ha convertido las expediciones de Calleja en uno de los grandes atractivos del formato.

En el caso de Soria, el viaje supone también salir de su hábitat habitual. El sevillano se hizo conocido en el mundo del fútbol por su etapa como delegado del Sevilla FC y posteriormente alcanzó una enorme popularidad gracias a sus apariciones como tertuliano en 'El Chiringuito'. Su carácter y su facilidad para protagonizar momentos televisivos han hecho de él uno de los rostros más reconocibles del programa presentado por Josep Pedrerol. Ahora, lejos del fútbol y de los debates televisivos, se enfrenta a un escenario completamente diferente.

La principal noticia después del accidente es que Cristóbal Soria se encuentra bien y la herida no reviste gravedad. El colaborador tuvo que recibir cinco puntos de sutura cerca de la ceja derecha, pero pudo abandonar la clínica después de ser atendido. Así, la participación del sevillano en 'Planeta Calleja' continúa en Costa Rica. El accidente con el kayak ya forma parte de las historias que se llevará de regreso a España, aunque, como él mismo ha reconocido, lo hará con cinco puntadas de recuerdo y muchas más imágenes de una experiencia que está viviendo junto a Jesús Calleja.