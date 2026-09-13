Rosalía le roba el show a la nueva reina Rybakina en el US Open: un beso que ya se ha vuelto viral

La cantante catalana se ha convertido en la gran protagonista del Grand Slam estadounidense por su primer beso en público con su pareja

El US Open y el ranking WTA tienen nueva reina. La kazaja Elena Rybakina ha conquistado su tercer Grand Slam y ha destronado a Sabalenka para convertirse en la nueva número uno del mundo.

Sin embargo, el protagonista del certamen estadounidense se lo ha robado la cantante española Rosalía. La catalana está siendo la verdadera triunfadora en las redes sociales por su primer beso público con su pareja, la modelo francesa Loli Bahía.

Ambas presenciaron en directo el partido de semifinales entre la estadounidense Coco Gauff y la propia Rybakina. Y durante uno de los sets, decidieron regalarle al público y a todos los fotógrafos allí presentes la instantánea del 'Major' norteamericano.

Un beso que ya está dando la vuelta al mundo y que está siendo muy comentado en todas las plataformas. Tras varios meses mostrando su relación abiertamente por distintos lugares del planeta, ambas han confirmado de la mejor manera un romance de película bajo el cielo de Nueva York.

Cabe recordar que desde finales del año pasado ya existían rumores de la relación entre la cantante y la modelo. Río de Janeiro, París, Madrid, Sicilia y, ahora, Nueva York han sido los primeros destinos que han pisado juntas.

Con este beso, Rosalía confirma lo que ya empezó a vislumbrarse tras el cariñoso abrazo que se dio con Bahía durante uno de sus conciertos en Amsterdam. Asimismo, ya son varias las veces que le ha dedicado canciones en sus actuaciones y mensajes en sus redes sociales.

Sin embargo, ambas han esperado el US Open para liberarse de todo y de todos, dar rienda suelta a su relación y pasear cogidas de la mano por todas las calles neoyorquinas y por el mismo recinto deportivo.

A la catalana se le pudo ver en su salsa mientras presenciaba un auténtico partidazo que acabó con victoria de la nueva reina del tenis.

El US Open muy partícipe en el show de Rosalía

Durante el certamen, el community manager del Grand Slam también hizo de las suyas con un cuestionario sobre la cantante catalana. Y en el mismo participó, entre otras, la tenista catalana Paula Badosa.

El nuevo proyecto de Rosalía

Rosalía y Loli Bahía acudieron acompañadas también por la actriz Alexa Demie, de la serie Euphoria, donde la cantante participó también en la última temporada. Ahora, según apuntan los rumores, Javier Bardem podría ejercer de padrino suyo para dar el salto a Hollywood.

Mientras tanto, cabe mencionar que Bahía, de 23 años, es modelo desde que cumplió 17 primaveras, cuando debutó en la pasarela de Louis Vuitton para la colección otoño-invierno 2020-2021. Chanel, Saint Laurent, Max Mara y Prada ya han contado con ella para sus desfiles.

De una reina a otra reina, de Rosalía a Rybakina

Y si Rosalía es la reina de los escenarios, la nueva reina del tenis tiene también nombre propio. Y la catalana la vio en directo. Porque, tras clasificarse con remontada incluida para las semifinales en el partido del beso, Rybakina ha sido capaz de conquistar su tercer Grand Slam al ganar en la final a la mismísima Aryna Sabalenka.

Después de 99 semanas en el trono de la WTA, la bielorrusa poco pudo hacer ante una kazaja que sigue en estado de gracia y que ya le quitó de sus manos el Open de Australia este mismo año. De hecho, le ha ganado en cinco de las siete finales que han jugado ambas, si bien Sabalenka sigue ganando el cara a cara que mantienen con un balance de 10-8.

"Será increíble despertarse mañana sabiendo que he conseguido algo tan grande", aseguró la kazaja, quien también confesó que haber ganado supone "una especie de alivio" tras "mucho trabajo y también muchos nervios".