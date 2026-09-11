Fernando Torres, exfutbolista del Atlético, convierte su negocio en un filón

Fernando Torres también encuentra motivos para celebrar lejos del fútbol. La empresa de gimnasios vinculada al exjugador del Atlético de Madrid cerró su segundo ejercicio consecutivo con beneficios y disparó su resultado neto hasta los 591.488 euros, 74 veces más que dos años antes

Fernando Torres consolida el buen momento de New Fitness Group, la empresa vinculada al exfutbolista del Atlético de Madrid y especializada en gimnasios de posicionamiento premium. La compañía cerró su segundo ejercicio consecutivo con beneficios y disparó su resultado neto hasta los 591.488 euros.

Según las cuentas anuales a las que ha tenido acceso Palco23, New Fitness Group registró a 31 de diciembre de 2026 un beneficio de 591.488 euros. La cifra supone un salto enorme respecto a los 8.841 euros contabilizados dos años antes: el resultado se multiplicó por 74.

Más beneficios pese a ingresar menos

El crecimiento del beneficio se produjo, además, en un contexto de descenso de la facturación. New Fitness Group ingresó 1,71 millones de euros durante el ejercicio, un 4,5% menos que los 1,79 millones registrados en 2024. La evolución de los ‘otros ingresos de explotación’ ayudó a compensar parcialmente esta caída. Esta partida superó los 40.000 euros después de más que duplicarse durante el ejercicio.

Pero uno de los elementos que más peso tuvo en el salto del resultado fue el deterioro del valor de un inmovilizado, que tuvo un impacto de 761.064 euros en la cuenta de resultados. Esta partida llevó el resultado de explotación hasta los 720.076 euros, frente a los 52.187 euros del ejercicio anterior. Al tratarse de cuentas anuales abreviadas, la compañía no detalla la naturaleza concreta de este apunte contable.

Una plantilla de 35 trabajadores

En cuanto a los gastos, los costes de personal aumentaron un 5,1% y superaron los 900.000 euros. La empresa contaba con una plantilla formada por 35 trabajadores. Los aprovisionamientos, por su parte, se situaron cerca de los 70.000 euros después de crecer un 70%. En cambio, los otros gastos de explotación descendieron un 27%, hasta situarse en 721.301 euros.

La evolución de New Fitness Group no siempre ha sido positiva. La compañía llegó a registrar pérdidas de 451.620 euros en 2014, aunque redujo los números rojos hasta los 268.623 euros un año después. En 2016 regresó a beneficios, con 182.588 euros, y mantuvo el resultado positivo en 2017 y 2018, aunque con cifras muy diferentes. La pandemia volvió a golpear a la empresa y provocó pérdidas de 207.100 euros en 2020. Los números rojos continuaron en 2021, 2022 y 2023, cuando perdió 90.214 euros.

Seis gimnasios en Madrid

Actualmente, New Fitness Group cuenta con seis centros en Madrid, después de reducir su red el pasado año con la salida de los establecimientos de Pinto y Aranjuez, que fueron incorporados a la red de VivaGym. La compañía mantiene los clubes de Guindalera, Retiro, Acacias, Valdebebas, El Cañaveral y spAce Chamberí, con una oferta enfocada al segmento premium.

Además, la empresa ha ampliado recientemente su presencia vinculada al deporte con un acuerdo con el Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España, que se celebra este fin de semana en el circuito de Madring.

El acuerdo convierte a New Fitness Group en colaborador oficial del evento y le permite disponer de un espacio propio en la fan zone del Distrito E. Así, mientras Fernando Torres continúa ligado al fútbol desde los banquillos, su proyecto empresarial también consolida su recuperación tras varios ejercicios marcados por las pérdidas.