Deuda para Nasser Al-Thani, hijo del máximo accionista del Málaga CF

Nasser Al-Thani, hijo del propietario del Málaga, acumula una deuda de 458.000 libras, unos 532.000 euros, con el lujoso Hotel Dorchester de Londres. Un tribunal ha autorizado al establecimiento a requisar y vender el coche que dejó allí para recuperar parte del dinero

Una deuda de 458.000 libras, unos 532.000 euros, ha llevado a un tribunal británico a autorizar al Hotel Dorchester de Londres a requisar y vender uno de los vehículos que dejó allí Nasser Al-Thani, hijo de Abdullah Al-Thani, máximo accionista del Málaga CF. El establecimiento reclama una cantidad acumulada durante su estancia en el lujoso hotel londinense.

La resolución judicial permite al Dorchester quedarse con el vehículo y ponerlo a la venta para recuperar, al menos, una parte del dinero pendiente. La cantidad que reclama el hotel procede de los gastos generados durante el alojamiento, incluidos el servicio de habitaciones y los intereses acumulados.

Una factura de más de medio millón de euros

El escenario de esta historia es el Hotel Dorchester, uno de los establecimientos más exclusivos de Londres, situado en el barrio de Mayfair. Sus precios dan una idea del nivel del alojamiento: algunas de sus habitaciones pueden alcanzar las 8.000 libras por noche, más de 9.300 euros.

La deuda atribuida a Nasser Al-Thani asciende a 458.000 libras. Ante la falta de pago, el establecimiento acudió a los tribunales para reclamar el importe y tratar de recuperar parte de la cantidad pendiente. La resolución judicial ha dado ahora al hotel la posibilidad de actuar sobre uno de los bienes que el jeque dejó en sus instalaciones.

El coche que podrá vender el hotel

El vehículo en cuestión es un Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari, una edición especial cuyo valor en el mercado de segunda mano se sitúa alrededor de las 23.500 libras.

La cifra queda muy lejos de los 458.000 euros que reclama el hotel. De hecho, incluso aunque el vehículo se venda por una cantidad cercana a su valor estimado, solo permitiría recuperar una pequeña parte de la deuda. La autorización judicial, por tanto, no resuelve la millonaria reclamación, pero sí permite al establecimiento disponer de un activo que quedó en sus instalaciones.

Al-Thani no acudió al juicio

Nasser Al-Thani no estuvo presente en las vistas judiciales celebradas en Reino Unido. Sus representantes legales, sin embargo, ya han avanzado que pretenden actuar contra el procedimiento.

Según recoge el Financial Times, los abogados del hijo del máximo accionista del Málaga aseguraron que su cliente "tomará medidas para desestimar ese caso". El conflicto económico en Londres sale a la luz mientras la familia Al-Thani continúa vinculada al procedimiento judicial abierto en Málaga por la gestión del club.

La situación judicial de la familia Al-Thani

El pasado 6 de julio, el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga dictó una orden europea de búsqueda, detención e ingreso en prisión contra Abdullah Al-Thani y sus hijos Nayef, Naser y Rakan.

La decisión se encuadra en la causa abierta por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos. El auto señalaba que en ese momento no se conocía el paradero de los investigados.

Ahora, el nombre de uno de los hijos del antiguo máximo accionista del Málaga vuelve a aparecer en un procedimiento judicial, esta vez en Londres y por una deuda que supera el medio millón de euros.