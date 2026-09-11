El curioso rincón donde Zubimendi se olvida de la Premier

Martín Zubimendi tiene su particular refugio lejos del ruido de la Premier League. El centrocampista del Arsenal desconecta en Uztárroz, un pequeño pueblo del Pirineo navarro de solo 139 habitantes, entre montañas, queso Roncal y baños en el río

Martín Zubimendi ha encontrado una forma muy distinta de desconectar del fútbol de élite. Lejos del ruido de Londres, de los estadios de la Premier League y de la exigencia de la selección española, el centrocampista del Arsenal tiene un refugio en un pequeño rincón del Pirineo navarro. Un pueblo de apenas 139 habitantes donde la montaña, el río y las calles de piedra marcan el ritmo.

Se trata de Uztárroz, un municipio situado más al norte y a mayor altitud del Valle de Roncal. Aquí no hay grandes avenidas ni el bullicio de una capital europea. Es su agua uno de los grandes atractivos durante los meses de verano. Junto al puente de Zabalea, el cauce se tapona durante julio y agosto para crear una piscina fluvial que permite darse un baño en plena naturaleza. Eso sí, no es una piscina cualquiera: el agua puede mantenerse entre los 14 y 17 grados incluso durante el verano.

Montaña, queso y caminos para perderse

Uztárroz es también uno de esos lugares en los que la gastronomía forma parte del paisaje. El gran protagonista es el queso Roncal, uno de los productos más reconocibles del valle y el primero de España en obtener una Denominación de Origen Protegida. Para conocer su historia existe el Museo del Queso y la Trashumancia de la Quesería Ekia, donde se conservan herramientas tradicionales vinculadas a la elaboración del queso y a la vida de los pastores del valle.

Para quienes prefieren caminar, el entorno ofrece diferentes posibilidades. La ruta Rincones de Uztárroz permite descubrir algunos de los lugares más característicos del municipio, mientras que la cercana Foz de Mintxate ofrece un paisaje de bosques, praderas y montañas. Y cuando cae la noche, el entorno vuelve a cambiar. Uztárroz forma parte de un Destino Turístico Starlight, por lo que también cuenta con un mirador desde el que contemplar el cielo nocturno lejos de la contaminación lumínica.

Un pueblo con una historia de cine

El pequeño municipio navarro también guarda algunas historias sorprendentes. Su patrimonio incluye la iglesia de San Martín de Tours, de origen medieval; la parroquia de Santa Engracia, que conserva un órgano barroco construido por Matías Rueda en 1738, y la ermita de Nuestra Señora del Patrocinio.

Pero quizá su relación más curiosa sea con el cine. Los paisajes de Uztárroz han aparecido en películas como Obaba y Lo nunca visto. Su particular aspecto llamó incluso la atención de un equipo de rodaje japonés que viajó hasta este rincón del Pirineo en busca de lo que consideraba un paisaje europeo ideal. Entre aquella expedición estaba el conocido actor japonés Ken Ogata, que terminó desarrollando una especial relación con el pueblo.