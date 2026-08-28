La lesión de Rodri con la Selección española: "Ha salido llorando"

El actual jugador del Barcelona tuvo que abandonar el encuentro ante Inglaterra en la final de la Eurocopa después de romperse. En su lugar entró Zubimendi. En el documental de Amazon Prime titulado: 'Un equipo llamado España: El camino hacia la cuarta victoria' se muestra lo que sucedió en el interior del vestuario

Rodri Hernández se convirtió en el pasado Mundial campeón del mundo con la Selección española de Luis de la Fuente y añadió este título con la Roja al de la Eurocopa 2024 y la UEFA Nations League. Rodri, que tras la temporada que cuajó en 2024 fue nombrado Balón de Oro, no pudo disputar la final completa ante Inglaterra en la Euro 2024 que se disputó en la ciudad alemana de Berlín.

Rodri sufrió una lesión en una acción en la que al estirar la pierna para tratar de taponar el disparo de Harry Kane, se rompió de la zona de los isquiotibiales de su pierna izquierda. Este instante y especialmente lo que sucedió en el interior del vestuario una vez que se llegó al tiempo de descanso es lo que ha mostrado el documental titulado: 'Un equipo llamado España: El camino hacia la cuarta victoria' que se emite en la plataforma de Amazon Prime Video.

La lesión de Rodri y el paso al frente de Zubimendi en la final de la Eurocopa 2024

En el cuarto capítulo del documental dedicado al camino de la Selección española en la Eurocopa 2024 que terminó significando el cuarto entorchado continental para la Roja, se puede ver como Rodri Hernández frena un disparo de Harry Kane y en el camino a vestuarios, uno de los ayudantes de Luis de la Fuente, Claudio Vázquez, le dice al seleccionador: "Cambio, se ha roto". En ese momento Luis de la Fuente reacciona y pregunta por Zubimendi, a lo que el resto le responde que "ha ido a calentar".

Luis de la Fuente se dio cuenta de la lesión de Rodri: "Te he visto yo"

Nuevamente Claudio Vázquez incide en la dolencia que tiene Rodri Hernández para apuntar que "no puede" y que el centrocampista había "salido llorando". En la siguiente imagen se ve a Rodri, con gestos claros de dolor, tumbarse en la camilla y echarse la mano a la parte posterior de su muslo izquierdo.

Laporte se le acerca y le pregunta por lo ocurrido a lo que el futbolista del Barcelona le responde: "Me he roto tío. La puta acción. Cuando he ido a bloquea el tiro, he alargado la pierna y me he roto, tío". Luis de la Fuente, que también se acercó a preocuparse por el estado de Rodri, trataba de poner calma: "Sí, te he visto yo. Vamos chicos,tranquilos".

El sentimiento de preocupación de Rodri por la Selección y la 'respuesta' de Zubimendi

Rodri explicaba en el documental las sensaciones que tuvo en el momento que se vio que no podía seguir y que tendría que ser sustituido en la final de la Eurocopa: "En ese momento me invade un sentimiento de preocupación, no por mí, porque creía que era de esos momentos que podían dictaminar una final. ¿Cómo iba a responder el equipo? ¿Cómo yo dejaba al equipo en una final tan importante?".

Las palabras de Carvajal a Zubimendi en la final de la Eurocopa

Con Martén Zubimendi preparado para sustituir a Rodri, el propio centrocampista del Barcelona explicó cómo lo vivió desde su perspectiva: "Salió Martín, en el escenario en el que le tocaba, en la situación en la que le tocaba. Cómo respondió y cómo respondió el equipo... Eso solo habla de la fuerza que tenemos como grupo".

Además Zubimendi, también recordó las palabras que le dijo Carvajal instantes antes de entrar al terreno de juego: "Tengo el recuerdo de Carvajal, que me dice algo tipo: "Es tu momento" y así lo era".