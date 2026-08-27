El Sevilla presume de Luis de la Fuente en su ciudad deportiva

Luis de la Fuente ya está presente en cartel que preside la Ciudad Deportiva del Sevilla FC junto a todos los campeones del mundo y olímpicos que se han formado en la 'Carretera de Utrera'. Tras su paso por los banquillos de las categorías inferiores del club hispalense se suma esa selecta lista de campeones mundiales con España formados en el Sevilla

El mes de julio de 2026 siempre será recordado por lo que sucedió el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos. Allí España y Argentina se enfrentaron en la final de la Copa del Mundo 2026. Los argentinos buscaban su tercer campeonato mundial y segundo consecutivo, mientras que los españoles querían repetir la hazaña de 2010 para añadir la segunda estrella a la camiseta. España fue quien tocó el cielo americano aquella tarde e hizo feliz a todo un país gracias al gol de Ferrán Torres en la prórroga.

El paso de Luis de la Fuente por el Sevilla FC

Es conocido que Luis de la Fuente, seleccionador nacional campeón del mundo, jugó en el Sevilla FC en los años 80; lo que mucha gente no sabe es su pasado en la cantera del Sevilla FC como entrenador. A principios de siglo fue el entrenador del Juvenil División de Honor y entrenó a jugadores como Antonio Puerta, Jesús Navas o Kepa. Luis de Fuente aprendió y se formó como entrenador en la cantera del Sevilla FC a pesar de ser riojano y no ser canterano del club hispalense. Es decir, dio sus primeros pasos de lo que es a día de hoy en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

En dicha Ciudad Deportiva hay una tradición que sigue perenne a día de hoy. Hay un cartel en la entrada de la Ciudad Deportiva en el que se encuentra la imagen de todo aquel canterano que se ha consagrado campeón del mundo u olímpico. Por ese cartel pasan cada día cientos de niños para ir a entrenar con el Sevilla FC y no hay uno solo que no sueñe con verse ahí. Y no es una utopía porque hasta 7 personas presiden esa entrada a los campos de entrenamiento.

Los campeones del Mundo y Olímpicos

Jesús Navas, Sergio Ramos y Marchena fueron los primeros en aparecer en ese cartel de la Ciudad Deportiva. Tres canteranos del Sevilla FC que fueron campeones en Johannesburgo en 2010 por primera vez en la historia de España. Después se sumaron Inma Gabarro, campeona del mundo Sub-20 en 2022, y Olga Carmona, que fue campeona del mundo por primera vez en 2023. Juanlu Sánchez llegó al cartel tras colgarse el oro olímpico en París 2024. Y el último en sumarse a este conocido cartel ha sido Luis de la Fuente, actual seleccionador de la selección española y campeón del mundo en 2026.

La realidad es que es difícil ver nuevas caras ahí, eso significará triunfos del combinado nacional. Luis de la Fuente ya tiene su lugar en la historia de España y también en la ‘Carretera de Utrera’. Su pasado en la cantera hispalense lo ha formado como persona y entrenador, y es que en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC se forman campeones del mundo y olímpicos.