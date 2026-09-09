El Betis se vuelca con Ceuta con un amistoso como altavoz para la crisis migratoria: "Si lo hace, es el partido para retirarme"

José Juan Romero desvela que el Betis ha propuesto al Ceuta la disputa de un amistoso para sensibilizar sobre la grave situación que sigue viviendo el pueblo ceutí

El Betis ya mostró su apoyo al pueblo ceutí ante la difícil situación que está viviendo por la crisis migratoria justo antes del comienzo del partido contra el Real Madrid. De esa forma, desplegó en el terreno de juego de La Cartuja dos grandes banderas de la Ciudad Autónoma y de España.

Un gesto que agradeció de corazón Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta. "Este inolvidable gesto pone en evidencia una muestra de solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos que vive la ciudad. Te puedo asegurar que nos llegó al alma, que nos hizo sentir que no estamos solos en este duro trance y que, a partir de ayer, todos los ceutíes somos béticos", señaló el mandatario popular.

Ahora, el Betis plantea otra iniciativa en homenaje a Ceuta para apoyarle tanto económicamente como, sobre todo, a nivel moral y para darle máxima difusión al asunto y que nadie se olvide de lo que está ocurriendo en la localidad norteafricana.

El Betis propone al Ceuta un amistoso en el parón

De ese modo, el club de La Palmera le ha propuesto al Ceuta, que milita en Segunda división, la disputa de un partido amistoso en el Estadio de La Cartuja para recaudar fondos y sensibilizar de la situación límite que viven los ceutíes desde finales de julio.

Este encuentro se jugaría durante el parón de LaLiga por los compromisos internacionales que se producirá tras la disputa de la jornada 6, que concluye el 17 de septiembre.

Una iniciativa solidaria que ha desvelado el entrenador del Ceuta, José Juan Romero, que fuera entrenador del Betis Deportivo y es aficionado verdiblanco confeso.

José Juan Romero desvela la intención del Betis

"Ya el club lo anunciará, pero el Betis nos ha propuesto un partido para Ceuta en la Cartuja. Está el club y ellos en sintonía y probablemente lo habrá en el parón de Primera entre semana, que va a ser un homenaje a la ciudad y a lo que está pasando", explicó el preparador oriundo de Gerena, que destacó con una broma el compromiso verdiblanco con la causa.

"Si lo hace el Betis, imagínate. Es el partido para retirarme", indicó José Juan Romero, muy implicado desde el principio y que señala que este partido servirá para mandar un claro mensaje a toda España y más allá de la frontera: "Señores, entérense, que seguimos igual en Ceuta".

El despliegue de la bandera de Ceuta en la previa de un partido de máxima audiencia fue un magnífico altavoz para la situación de Ceuta y este segundo homenaje pondrá en evidencia que todavía hay mucho por hacer para que los ceutíes puedan volver a la normalidad.