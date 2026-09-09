El Real Madrid echó de menos a Dani Ceballos en Champions

El Real Madrid comenzó su andadura en la Champions League con una victoria ante el Inter de Milán, pero el estreno europeo dejó más dudas que certezas en el Bernabéu. Mourinho no escondió su malestar con el partido y reconoció que echó en falta control y paciencia con balón, dos cualidades que tiene un jugador que este verano decidió no tener en su plantilla como el utrerano

El Real Madrid debutó este martes en la Champions, su competición fetiche, con victoria (2-1) ante el Inter de Milán, aunque el Bernabéu terminó pitando al equipo al final del encuentro. A la afición no le gustó lo que se vio sobre el césped, pero es que a Jose Mourinho tampoco. El técnico luso reconoció que no quería esa "locura" de partido y que prefería tener "el control absoluto", algo que los suyos no consiguieron.

"Podría haber acabado 5 o 6 a 1. 6-6 también. Un partido loco, una locura que no me gusta. Me gusta más tener el control absoluto", explicó Mourinho en la rueda de prensa posterior al choque. Desde luego, lo que pretendía el portugués, ese "control absoluto", no era sencillo, puesto que, además de tener una plantilla corta, contaba con las bajas de Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva en el centro del campo.

En esa parcela del campo puso de inicio a Fede Valverde y Trent Alexander-Arnold, reconvertido desde el lateral. Formando con ambos un doble pivote que ayudase en la salida de balón. Además, volvieron a la convocatoria Aurélien Tchouaméni y Thiago Pitarch, aunque Mourinho dijo en la previa que no estaban en condiciones para jugar muchos minutos, de ahí su suplencia. Lo que tampoco quería el técnico blanco era retrasar a Jude Bellingham, el otro centrocampista natural disponible de la primera plantilla, pero que continúa teniendo un rol más ofensivo.

El equipo no dominó y su poco fútbol generó los pitos del Bernabéu e hizo que 'Mou' diese entrada a Tchouaméni en el minuto 79, quien sustituyó a un Trent Alexander-Arnold que sólo había completado 20 pases hasta ese momento. En comparación, Valverde acertó 38 pases e intentó 40.

El papel de Ceballos

Saber cómo tener el control de la pelota es una de las cosas que hace bien Dani Ceballos, quien en temporadas anteriores aprovechaba los huecos generados por las lesiones de sus compañeros para entrar con buen pie en el equipo, aunque al final sus propias lesiones acababan lastrando su progresión. Ayer Mourinho, quien dijo en verano que habló sólo "tres minutos por teléfono" con el utrerano para decirle que "no contaba con él", echó en falta un jugador con las características del hoy centrocampista del Real Betis.

"Tenemos que ser conscientes de que tenemos que mejorar y tener las cosas más claras dentro del campo. Cuando no jugamos a nuestro juego, en la segunda parte, sufrimos mucho. No tuvimos paciencia de tener la pelota y descansar con ella. Creamos ocasiones, pero hemos sufrido mucho", dijo el entrenador luso tras el triunfo ante el Inter.