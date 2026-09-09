El frustrado fichaje de Pedri por el Real Madrid: "Cuando me rechazó, en mi pueblo bromeaban diciendo que mi abuelo había hablado con Dios"

El jugador del FC Barcelona ha recordado sus inicios como futbolista, mostrándose muy agradecido por todo a su padre, y cree que de algún modo estaba predestinado a triunfar de azulgrana y no de blanco

Con solo 23 años, Pedri cumple ya su sexta temporada en el FC Barcelona, convertido desde hace tiempo en una estrella tanto en el conjunto azulgrana como en la selección española. Campeón del Mundo y de Europa con la 'Roja', el canario ha arrancado un nuevo curso asumiendo su rol de baluarte en los planes de Hansi Flick, con la Champions como uno de los grandes sueños que le quedan por cumplir. Pero no olvida sus orígenes, que de algún modo ya presagiaban que acabaría triunfando en el Camp Nou y no en el Santiago Bernabéu, como también pudo pasar.

“Mi abuelo llevaba la Tasca Fernando, la mayor peña del Barça en las Canarias. Era un restaurante de tapas de los de toda la vida, con el techo de madera, las sillas de madera, la barra de madera, todo de madera. En las paredes había fotos de nuestra familia (nuestra familia real y los jugadores del Barça, claro). Yo crecí corriendo entre las mesas. Mi abuela no soportaba que mi hermano y yo jugáramos la final del Mundial mientras ella iba llevando la comida a las mesas, así que siempre nos mandaba abajo, a la 'sala VIP'. Era como un pequeño sótano debajo del restaurante, donde guardaban el vino y las cajas. Pasé buena parte de mi infancia allí abajo, chutando la pelota contra la pared. De hecho, tenía 7 años cuando ganamos el Mundial de Sudáfrica", recuerda el centrocampista en The Players Tribune.

El único día de Pedri como camarero

En aquellos años, fue clave que su padre le permitiese desarrollar todo su talento y no le obligase a echar una mano en el negocio familiar. “Mi padre tiene una perspectiva fantástica de la vida. De joven fue muy buen portero, pero tuvo que renunciar a su sueño cuando falleció mi abuelo para poder llevar el restaurante. Mi padre y mi tío eran los únicos camareros, hasta que mi hermano creció y le pusieron a trabajar. A mí, la verdad, nunca me hicieron trabajar. Vieron algo especial en mí. Y siempre tenía permiso para salir y jugar al fútbol después de la escuela. ¡Excepto un día! ¡Un famoso día! Cuando acabó la jornada, le dije a mi padre. 'Sinceramente. Os tengo mucho respeto a ti y a Pepe. Estoy destrozado'", afirmó sobre uno de sus escasos días como camarero.

El 'no' del Real Madrid y las bromas con su abuelo

Tras ir dando pasos en clubes modestos como la UD Tegueste y el CF Juventud Laguna, el futuro de Pedri pudo ser blanco. Pero el Real Madrid decidió no ficharlo tras unas pruebas que no quiere olvidar, pues cree firmemente que aquella negativa le ayudó a crecer. “Mi padre me llevó a Madrid y, cuando llegué a la academia, todos los demás chicos estaban ya instalados en la residencia, e iban a clase todas las mañanas. Yo estaba por mi cuenta en el hotel todo el día, sin nada que hacer, aparte de mirar el teléfono hasta la hora del entrenamiento. Aquello no fue ideal para mi mentalidad. Después de una semana me enviaron de vuelta a casa. Simplemente no tenía que ser. Para ser sincero, fue una cura de humildad. No es agradable volver a casa y ver a tus amigos cuando todo el mundo sabe que no te ha ido bien. Pero nunca olvidaré que en casa todo el mundo me apoyó muchísimo. Y lo mejor es que en mi pueblo todo el mundo es un poco humorista. Todos se reían un poco de la situación. “No te preocupes, tu abuelo nunca hubiera permitido que jugaras en el Madrid. Seguro que estaba hablando con el de arriba, y… ¡Dios hizo que nevara justo ese día!”, admitió Pedri sobre los comentarios al regresar del club blanco.

Su primer día en el FC Barcelona y el encuentro con Leo Messi

Luego llegó su salto a la UD Las Palmas, en edad juvenil. Y tras solo una campaña en el conjunto amarillo, su fichaje por el Barça, que lo dejó cedido una temporada más en el equipo canario, aterrizando definitivamente en 2020 para yo no moverse más. De su primer día en el club azulgrana, tampoco se podrá olvidar jamás. "Recuerdo que mi hermano voló conmigo a Barcelona, y tuvimos que ir en taxi al entrenamiento porque ninguno de los dos tenía carné de conducir. Era la época del COVID, así que tenías que llegar ya vestido de casa. Así que ya me ves en el asiento de atrás de un taxi normal, vestido con toda la ropa de entrenamiento del Barça, camino de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Bajamos del taxi, voy a la caseta de seguridad y digo: 'Hola, me llamo Pedri. Vengo a entrenar'. El guardia me hizo señas para que pasara, y no tenía ni idea de por dónde ir. Y cuando abrí la puerta de la zona de jugadores, adivinad quién fue la primera persona que vi. Literalmente, la primera persona. Es Leo. Está delante de mí. De verdad. Me quedé sin palabras. Intenté presentarme, pero no sé qué fue lo que dije. Leo me sonrió, me dijo que me relajara, y me acompañó al vestuario", señaló sobre aqueñña anécdota con Messi.

La promesa que cumplió con su padre: "Así no tendré que trabajar más de camarero"

Aquel verano, aunque se apuntó la posibilidad de un nuevo préstamo, Pedri se ganó un sitio en el plantel catalán y cumplió lo que siendo un niño le prometió a su padre. “Mi padre me recordó la promesa que le hice cuando era pequeño. Es que yo siempre fui un poco despistado. Cuando íbamos a entrenar, siempre me dejaba las botas, las espinilleras o cualquier cosa en casa. Yo ya estaba soñando con el partido. A veces tenía que volver hasta casa a buscar algo. Así que solía bromear conmigo: 'Tienes que conseguir ser futbolista para que yo pueda ser tu asistente personal. Te seguiré a todas partes para asegurarme de que llevas los calcetines. Así no tendré que trabajar más de camarero, y podremos volar juntos por el mundo'. Ese era nuestro trato. Cuando supe que me quedaba, le dije: 'Papá, vas a tener que asegurarte de que no me olvido las medias del Barça, ¿eh? No puedo olvidármelas en la Champions'”, desveló.

El momento más especial tras el Mundial

Por ello, para Pedri, uno de los momentos más especiales llegaron tras conquistar el pasado Mundial. "Poder sacar a mi padre al césped después de la final y tirarle un penalti con él en la portería… No, eso ni siquiera sé cómo expresarlo con palabras. Él sacrificó su sueño para mantener vivo el negocio familiar. Trabajó muchísimo para que yo pudiera salir fuera y ser simplemente un niño, jugando al fútbol todo el día, libre. Ahora puede decir: 'Mi hijo ha ganado el Mundial'", sentenció.