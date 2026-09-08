La frase de Iniesta sobre Pedri que explica por qué el canario es especial: "No tiene que ser yo..."

Las comparaciones entre los dos '8' del FC Barcelona siempre han estado presentes, ya que el manchego era el ídolo del canario

La carrera de Pedri González (23 años) siempre ha estado marcada por la de Andrés Iniesta. El futbolista canario, vigente campeón del mundo, es piedra angular en el esquema del FC Barcelona y de la selección española, siendo uno de los centrocampistas mejor valorados de la actualidad. Desde su fichaje por el Barça procedente de Las Palmas, las comparaciones con Iniesta siempre han existido, pero el manchego, toda una leyenda, siempre las ha rechazado.

El de Fuentealbilla ha abogado en multitud de ocasiones porque Pedri se forje su propio camino, aprovechando también para alabar su juego, tal y como hacía hace algunos meses en una entrevista. "Es un jugador que, si te pones delante de la tele, te maravilla lo que hace, con lo fácil que lo hace, con la sencillez, con la naturalidad que lo hace", dijo.

Iniesta no quiere que se hable de Pedri como una copia suya o una mezcla con Xavi. El goleador del primer Mundial de España quiere que el canario tenga su propia personalidad. "Pedri es Pedri. No es mezcla de nada. Tiene sus cualidades, sus virtudes, sus cosas para seguir creciendo y mejorando porque es un chico muy joven, aunque es muy determinante en el Barça y la selección".

Un referente

Lo cierto es que Iniesta y Pedri no sólo están unidos por las comparaciones, ya que el manchego es el ídolo de la infancia del tinerfeño. "En quien más me fijaba era Andrés Iniesta. Siempre me ha gustado cómo jugaba, la tranquilidad que tenía y, sobre todo, cómo era como persona", llegó a decir Pedri cuando jugaba en Las Palmas.

Tal era la admiración que Pedri sentía por Andrés que "un día, de pequeño, estaba en el salón con mi padre viendo un partido del Barça y le dije que me quería cortar el pelo como Iniesta, porque era mi ídolo. Y cuando él me dijo que no podía porque era calvo, le dije que ya no hacía falta".

El motivo de la comparación

Los dos futbolistas tienen el mismo perfil sobre el terreno de juego. Siendo jugadores creativos y que influyen en su equipo mediante la pelota, destacando también por una inteligencia y una técnica superior a la de los demás, no así su capacidad física. Además, los dos tienen una personalidad cercana y natural, escapando de los estereotipos que hoy en día tienen los futbolistas.

Por si todo esto fuera poco, Pedri heredó el dorsal '8' que encumbró a Iniesta, que nunca ha escondido su admiración por él. "Me gusta Pedri. Es un futbolista extraordinario. Me encanta porque tiene una historia detrás llena de trabajo y superación. Y tiene, sobre todo, su propia historia".

Iniesta sabe que Pedri tiene unas capacidades fuera del alcance de la mayoría. "Es, sobre todo, un jugador diferencial, capaz de construir jugadas que antes no existían. Se inventa pases que nadie había visto previamente porque posee un gran talento".

El albaceteño piensa que Pedri "hace cosas que otros futbolistas no pueden hacer" y que, debido a su corta edad, todavía no ha desarrollado todo su fútbol. Por eso, su deseo es que "Pedri continúe ascendiendo porque también estoy seguro de que lo mejor aún está por llegar".