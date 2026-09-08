Palo de Lamine Yamal al Real Madrid: "Si llevan dos años sin ganar es su problema"

El extremo del Barcelona fue tajante hablando de sus opciones de ganar el Balón de Oro: "Estoy orgulloso de ganar el Mundial y LaLiga. No puedo pedir más". Sobre ganar la Copa de Europa, el campeón del mundo con España afirmó que "no hay mayor motivación que ganar la Champions. Todo el mundo la quiere"

Lamine Yamal fue el futbolista elegido por el Barcelona en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Feyenoord. Los de Hansi Flick se entrenan mañana miércoles en una nueva edición de la UEFA Champions League, en el Camp Nou. En este sentido, la estrella azulgrana y de la selección española habló de todo tipo de temas, como la lucha por el Balón de Oro.

Lamine Yamal reconoció que el Balón de Oro no depende de él, pero ha admitido que se siente "orgulloso de ganar el Mundial y LaLiga". Por otro lado, el jugador del Barcelona fue preguntado por el momento del Real Madrid y cómo lo ve de cara a esta campaña, dejando un palo directo al conjunto de Mourinho: "Si llevan dos años sin ganar es su problema”

Lamine Yamal, sobre el Balón de Oro: "Tengo muchas posibilidades"

Lamine Yamal comentó sus sensaciones con el Balón de Oro: "Lo primero, no depende de mí, sino de vosotros. El año ha sido increíble, con el Barça y la selección. Tengo muchas posibilidades, porque he hecho un gran año. No creo que necesite hacer campaña. Estoy orgulloso de ganar el Mundial y LaLiga. No puedo pedir más. Hay jugadores que tienen un nivel increíble".

En este sentido, el extremo del Barcelona respondió al hecho de que Dembélé no le inclueyra como el mejor jugador del mundo y candidato al Balón de Oro: "Es amigo de Kylian, ¿no?. No me importa. Estoy contento con el año que he hecho. Cuando me he enfrentado a los dos, he ganado. Me llevo muy bien con Ousmané. Estoy contento con el año que he hecho"

Lamine Yamal y la Champions League: "Todo el mundo la quiere"

Por otro lado, el futbolista de Rocafonda no escondió su deseo de ganar la UEFA Champions League, tras once años sin poder llevársela el conjunto azulgrana: "Sí, no hay mayor motivación que ganar la Champions. Todo el mundo la quiere, es la competición más especial. Han venido grandes jugadores".

Sobre ser uno de los capitanes del Barcelona, Lamine Yamal explicó que “es un sueño. Estoy agradecido a mis compañeros. Me hace ser más responsable. Daré lo mejor para el equipo. Hay ejemplos en el equipo, Raphinha, Pedri o Eric. En el equipo me han tratado espectacular. Como capitán, daré todo por el equipo".

Lamine Yamal y su enfado en Elche: “Estaba cansado y hacía calor”

Lamine Yamal fue preguntado por un posible cabreo en la primera jornada de LaLiga, ante el Elche: "Depende del día. Contra el Elche, me enfadé porque estaba cansado y hacía calor, a 40 grados. Estoy muy feliz, no sé por qué se habló tanto. Me he pegado las vacaciones de mi vida después de ganar un Mundial. En ningún momento de mi vida he estado tan feliz. No tengo miedo si el entrenador dice que debo ser suplente algún día".

Lamine Yamal, que habló tras Flick en rueda de prensa, dejó un dardo hacia el Real Madrid, en torno al posible ruido exterior por las polémicas arbitrales, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo que actualmente dirige José Mourinho lleva dos años sin conseguir un gran título: "Si llevan dos años sin ganar es su problema. Estamos contentos con el arbitraje. Es una pregunta para ellos".

Lamine Yamal: "Estoy en un vestuario con jugadores más grandes que yo"

Sobre el vestuario y la gestión con los compañeros, Lamine Yamal apuntó que "es fácil de gestionar. Estoy en un vestuario con jugadores más grandes que yo. Lo que quiero es jugar, ganar y estar con mi familia en casa, que me pone los pies en el suelo".

El extremo tuvo bonitas palabras también hacia Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos: "Es un gran entrenador. Le guardo gran cariño, ojalá le vaya bien, menos contra España".