Carles Puyol, 48 años, desvela sus nuevos intereses: "Tengo algunos negocios y colaboro con marcas"

El exjugador del Barcelona y la selección española ha explicado cómo es su vida tras dejar el fútbol, contando actividades que suele hacer en su día a día: "Llevo a mis hijas al colegio. Una vez están en el colegio, es tiempo para mí. Luego hago deporte, salgo con mis perros a la montaña...Sigo teniendo una vida muy activa"

Carles Puyol ha aprovechado un acto del pasado fin de semana para hablar de su vida tras dejar el fútbol. El exjugador del Barcelona y la selección española cuenta con diferentes negocios, además de otras prioridades, como la de su familia. El campeón del mundo en 2010 ha comentado que se levanta "con mis hijas, intento disfrutar al máximo. Creo que la figura del padre y de la madre es importante, poder estar con ellas".

Carles Puyol no olvida al Barcelona: "Ahora me toca apoyar al club desde el otro lado"

Carles Puyol, que estuvo presente en la IFA 2026 de Berlín, no olvida al Barcelona: "He tenido mucha suerte en el Barcelona porque durante casi 20 años pude hacer lo que más me gusta, en el equipo de mi vida. Ahora me toca apoyar al club desde el otro lado, desde casa. Cuando era jugador, me ponía más nervioso antes del partido. Ahora, como aficionado, me pongo más nervioso cuando llega la hora de jugar".

Además, el exjugador del Barcelona reconoce que "me gusta verlo en casa, con mis amigos, con mi familia. Siempre intento organizar comidas o cenas alrededor del partido. Estoy sufriendo mucho por el club de mi corazón, pero con mucha confianza porque creo que tenemos un gran equipo. Espero que esta temporada podamos conseguir grandes cosas".

Carles Puyol: "Después de retirarme, sigo teniendo una vida muy activa"

Carles Puyol cuenta cómo es su vida después del fútbol: "Por suerte, después de retirarme, sigo teniendo una vida muy activa. Viajo por todo el mundo, doy conferencias. Y me puedo sacar el gusanillo de jugar al fútbol con los partidos de Barça Legends. También tengo algunos negocios y colaboro con marcas. Cuando no estoy trabajando, mi día a día es muy tranquilo, muy familiar".

El de La Pobla de Segur explica que se levanta "con mis hijas, intento disfrutar al máximo. Todavía son muy pequeñas, tienen 10 y 12 años. Creo que la figura del padre y de la madre es importante, poder estar con ellas. Llevo a mis hijas al colegio. Una vez están en el colegio, es tiempo para mí. Luego hago deporte, salgo con mis perros a la montaña y después ya tengo alguna reunión de trabajo".

Carles Puyol destaca la tranquilidad tras retirarse del fútbol: "Comer y por la tarde las voy a buscar al colegio. Tienen extraescolares o estamos en casa con ellas. Es una vida muy tranquila, muy familiar, y es lo que me gusta".

Carles Puyol recuerda el emotivo momento con Abidal: "Había sido diagnosticado de cáncer"

Por otra parte, Carles Puyol recordó el momento, en la final de Wembley de 2011, cuando le entregó el brazalete de capitán a Eric Abidal para que levantara la Copa de Europa: "Eric Abidal había sido diagnosticado de cáncer. Por desgracia, es una enfermedad muy presente en la sociedad, pero no tanto en equipos de fútbol, en gente joven, en deportistas, en gente sana. Fue un golpe para todo el vestuario".

El exjugador del Barcelona recuerda "ir a visitarlo al hospital, ir con bajo de ánimo y salir de allí con una sonrisa por todo lo que él transmitía. Después de unas semanas, empezó a entrenar con el equipo, poco a poco, progresivamente, y finalmente pudo volver a jugar. No solo jugar un partido de fútbol, sino jugar una final de Champions".

Carles Puyol. "Yo tuve la suerte de levantar la Champions League dos veces"

Carles Puyol recueda la decisión tomada en aquel momento: "Recuerdo estar en camilla porque yo también tenía problemas de rodilla. Y entonces decidí que Eric era quien merecía levantar esa copa por todo lo que nos había enseñado, por todo lo que había trabajado, por poder estar con el equipo. Estoy muy feliz, muy orgulloso de esa decisión".

En este sentido, el que fuera central del Barcelona relata el momento: "Fui a ver a Eric y le dije: 'Eric, hermano, te mereces levantar esta copa. Coge el brazalete'. Y él me dijo: '¿de verdad?'. Sí, sí, disfruta el momento, porque la gente te va a preguntar qué has sentido al levantar la copa y no vas a poder explicarlo. Yo tuve la suerte de levantar la Champions League dos veces antes, y es un momento mágico y único".

Carles Puyol y su filosofía de vida: "Si dices una cosa y luego no lo cumples, rápidamente dejan de seguirte"

Carles Puyol, que confesó su sentimiento por el fútbol, explicó su liderazgo sobre el terreno de juego: "Un líder, un capitán, siempre tiene que poner los intereses del equipo por delante de los individuales. Eso es lo que he hecho siempre a lo largo de mi carrera. El equipo, el Barcelona, siempre ha estado por delante de mí. Así es como entiendo este deporte".

Por último, el exjugador del Barcelona dejó una filosofía de su vida: "Se puede liderar de dos maneras, con la palabra o con el ejemplo. Yo me identifico más con el ejemplo, porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Si dices una cosa y luego no lo cumples, rápidamente dejan de seguirte. Pero si dices algo y eres el primero en hacerlo, todos te seguirán".