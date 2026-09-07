Marruecos usa el fútbol para reclamar Ceuta y Melilla

Aficionados del Maghreb Association Sportive de Fez usaron un encuentro de la Champions africana para reivindicar la soberanía de las dos ciudades autónomas españolas

La complicada situación que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta se sigue con tensión en el resto de España y también en Marruecos. En nuestro país hemos visto como buena parte del mundo del fútbol se ha volcado con la ciudad caballa. Han sido cientos los aficionados de varios clubes españoles que han lucido banderas ceutíes y españolas, así como otras con mensajes escritos a favor de la ciudad, en distintos estadios del territorio español. Especialmente notorio fue el mensaje del Real Betis Balompié antes del encuentro de liga contra el Real Madrid, el cual emocionó a toda Ceuta.

Una bandera gigante de Ceuta y otra de España se colocaron en el centro del campo del estadio de La Cartuja, en un gesto que, según Juan Vivas, alcalde de Ceuta, "llegó al alma" de los ceutíes, que a partir de ahora serán "béticos".

También fue bastante evidente el mensaje de apoyo de Marcos Fernández, delantero de RCD Espanyol y ex del Ceuta, tras marcar su primer gol en Primera división ante el Sevilla FC. "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", se podía leer en la camiseta que llevaba el jugador debajo de la equipación perica.

Pero, sin duda, la mayor muestra de apoyo del mundo del fútbol a Ceuta fue la visita de Luis de la Fuente y Rafael Louzán, seleccionador español y presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a la ciudad autónoma. Dicha visita, con la Copa del Mundo también presente, fue catalogada en Marruecos como una "politización del deporte", considerándola "un mensaje con múltiples connotaciones en el contexto de la geopolítica deportiva entre Marruecos y España". Más aún si tenemos en cuenta que Marruecos y España se están disputando albergar la final del Mundial de 2030 que ambos países organizan junto a Portugal.

A pesar de las críticas desde Marruecos, el fútbol marroquí está haciendo cosas similares, con la salvedad de que sus mensajes no tienen ninguna base, más allá de una reivindicación que carece de cualquier argumentación legal o histórica.

Hinchas del Maghreb Association Sportive de Fez (MAS Fez) usaron el altavoz que supone el fútbol a nivel mundial para reivindicar, en un perfecto castellano, la soberanía de Ceuta y Melilla.

En un encuentro de la Champions africana ante el Rahimo FC de Burkina Faso, en las gradas del Complexe Sportif de Fez se pudo ver una pancarta que decía: "Ceuta y Melilla: dos ciudades, una patria: Marruecos".

El sector del campo donde se mostró el tifo es en el que se ubica el grupo ultra Fatal Tigers, volviéndose la escena viral en redes sociales, aunque la pancarta fue retirada minutos después de haber arrancado el encuentro.

Que el mensaje haya sido escrito en castellano refrenda el interés de politizar dicho tifo, dejando en un segundo plano el resultado del partido, el cual ganó el cuadro marroquí por 4-1.

Máxima tensión entre España y Marruecos

Marruecos mantiene que Ceuta y Melilla deben ser españolas por su geografía. Se trata de una reclamación histórica, pero que carece de cualquier fundamento, ya que, en el caso de Ceuta, su españolidad data de antes de que se constituyera el propio país de Marruecos, no habiendo sido nunca en su historia marroquí.

Aprovechando la viralidad de la pancarta, en redes sociales también se han estado difundiendo mensajes para movilizarse el próximo 20 de septiembre en una protesta popular que reivindique la soberanía de ambas ciudades españolas.

El club, el MAS Fez, no se ha adjudicado el origen de esa pancarta, algo que tampoco han hecho la Federación de fútbol marroquí ni la CAF (Confederación Africana de Fútbol). En principio, fueron un grupo de aficionados los que promovieron dicha acción.