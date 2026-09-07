Matías Almeyda afea el gesto de Argentina con España en la final del Mundial tras perder la final de la Leagues Cup

El ex del Sevilla, ahora en el Monterrey, perdió la final ante Toluca, pero sus jugadores aguantaron el festejo ajeno

Matías Almeyda no pudo completar su obra y se quedó con la miel en los labios en la final de la Leagues Cup. Un gol de Alexis Vega nada más comenzar el partido le cambió todo su plan y, luego, se encontró con la sentencia a poco del final con un tanto de Helinho, que confirmó el título para Toluca.

El equipo del Turco Mohamed volvió a coronarse y se confirma en el Shell Energy de Houston como el club más laureado en el fútbol mexicano en los últimos tiempos.

El extécnico del Sevilla FC había logrado cambiarle la cara en menos de tres meses a un equipo decaído por los últimos resultados. Tras la salida de Canales y Sergio Ramos, todo se veía muy negro, pero el argentino logró levantar la moral de sus hombres y, paso a paso, los llevó hasta esta final.

Con los exsevillistas Lucas Ocampos, Tecatito Corona y el extremeño Oliver Torres en el equipo titular, el desorden defensivo de los Rayados en el arranque fue clave para que Vega adelantase a los suyos.

Toluca tomó el mando del partido, pero fueron los Rayados los que tuvieron las mejores ocasiones, en especial una del belga Hugo Cuypers a poco del descanso, que no pudo materializar. Almeyda adelantó líneas en la segunda mitad y volvió a contar con otra gran ocasión de Cuypers, pero un error del meta del Monterrey Esteban Andrada propició el segundo tanto del Toluca y, con ello, se cerró el partido.

Los jugadores de Monterrey, presentes en los festejos ajenos

La curiosidad llegó con el final del partido, algo que recordó mucho a lo vivido en la final del Mundial, cuando los argentinos dieron la espalda a la celebración de España. Los jugadores del Monterrey se quedaron en el campo y aguantaron el chaparrón. “Creo que la mejor manera de digerir una derrota es mirar en sus festejos y nosotros fuimos muy respetuosos con Toluca, esperamos hasta que le den la copa, donde es un momento duro como como deportista. Esa imagen tiene que quedar dentro porque esto da la vuelta”, señaló el ex del Sevilla FC.

Matías Almeyda deja claro que, pese a la derrota, la hoja de ruta no cambia y que el equipo debe seguir la línea trazada. “Esto si se ganaba, tampoco modificaba nada, un proceso y un camino, sigue todo igual. Ni bien arrancamos la pretemporada, queríamos, y nos preparaban para llegar a esta final, que era el primer torneo", afirma el 'Pelado'.

“Todo igual con la posibilidad que tuvimos de poder conquistar el primer título. Seguir, seguir, seguir y trabajar. El descanso para recuperar al futbolista y ya dedicarnos solo al torneo -liguero-”, añadió Almeyda.

Ficha técnica del Toluca 2-0 Monterrey

Toluca: Hugo González; Jesús Gallardo, Everardo López, Federico Pereira, Brian García (Diego Barbosa, m.61); Jesús Angulo (Jorge Díaz, m.61), Franco Romero, Nicolás Castro (Luan, m.68); Alexis Vega (Víctor Guzmán, m.68), Federico Viñas, Helinho (Paulinho, m.78).

Monterrey: Esteban Andrada; Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez (Uros Djurdevic, m.75); Orbelín Pineda (Iker Fimbres, m.88), Oliver Torres (Luca Orellano, m.75), Jesús M. Corona (Fidel Ambriz, m.88), Diego Rossi; Lucas Ocampos, Hugo Cuypers.

Goles: 1-0 (4') Alexis Vega. 2-0 (70') Helinho.