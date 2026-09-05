Modric presenta el nuevo reto de su carrera a los 41 años y apunta a España: "Está listo para continuar"

El croata no está dispuesto a colgar las botas y mientras Messi ha decidido dar un paso al lado con su selección, el exjugador del Real Madrid ha dado un nuevo paso al frente con Croacia

Gasolina para rato por muy cara que esté. El futbolista croata Luka Modric, que el próximo día 9 cumplirá 41 años, ha dado un nuevo paso al frente en su carrera para callar a aquellos que ya lo ven muy viejo para calzarse las botas. Fueron muchos los que no le veían ya para el Real Madrid y ahora los blancos todavía andan buscándole su recambio natural.

Y si Messi ha decidido esta semana dejar definitivamente su carrera como internacional con Argentina, el balcánico ha dicho todo lo contrario. Seguirá en la selección de su país para disputar los partidos de la Liga de Naciones este otoño, según ha anunciado este sábado la Federación Croata de Fútbol.

Modric, quien milita desde la pasada temporada en el Milan, trasladó al seleccionador croata, Slaven Bilic, y al presidente de la federación, Marijan Kustic, su disponibilidad para los seis partidos que el país balcánico jugará de septiembre a noviembre en el Grupo A3 contra España, Inglaterra y República Checa.

Tras la eliminación de Croacia ante Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México el pasado 2 de julio, se barajó la posibilidad de que hubiera sido el último partido del centrocampista con su selección después de cinco participaciones en la máxima competición por países.

Sin embargo, el exjugador del Real Madrid ha decidido prolongar su participación con la selección de cuadros rojiblancos con el fin de buscar ese broche con su selección. Y en en la Federación de Fútbol de Croacia lo tienen claro: "Está listo para continuar su fascinante carrera internacional, con 202 partidos y logros históricos".

Bilic expresó su satisfacción por la decisión del jugador de disputar la Liga de Naciones: "La decisión de Luka me hace extremadamente feliz. Todos somos conscientes de lo que aporta a Croacia, tanto dentro como fuera del campo. Estoy deseando volver a trabajar con él después de catorce años. Ambos compartimos una fuerte ambición de mantener a Croacia como un equipo de élite y exitoso, codo a codo con los mejores equipos del mundo".

El jugador del Milan ha liderado la etapa más gloriosa en la historia de la selección croata, con el subcampeonato del Mundial de 2018, el tercer puesto en 2022 y la final de la Liga de Naciones de 2022.

Capitán y gran referente de Croacia, el centrocampista quiere estar en el estreno en la Liga de Naciones en la visita a República Checa el próximo día 26, así como, tres días después, jugar ante España en Sevilla.

En casa, Croacia jugará ante Inglaterra y de nuevo frente a España, los días 3 y 6 de octubre, respectivamente, y completará la fase de grupos en Wembley ante el combinado inglés el 12 de noviembre y en casa ante los checos tres días después.

A Mourinho le vendría muy bien su regreso

Por muchas estrellas que sigan llegando al Real Madrid, encontrar al sustituto de Modric en la medular blanca parece harto complicado. Ahora quieren que Arda Güler cumpla su rol y, poco a poco, está dejando destellos propios del croata. Pero está empezando.

Y Mourinho ya ha reconocido que tiene un problema muy "gordo" en el centro del campo, sobre todo, para su estreno en la Champions League, donde no podrá contar ni con Camavinga ni con el propio Güler por culpa de las sanciones que recibieron en la última edición.

Cabe recordar que el turco fue expulsado por el árbitro esloveno Slavko Vincic ante el Bayern por sus continuas protestas, mientras que el francés recibió una doble amarilla, siendo la segunda muy rigurosa por perder tiempo.