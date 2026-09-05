Jadon Sancho, con una insólita y exótica propuesta para volver a jugar

El jugador británico está sin equipo después de haber acabado este verano su contrato con el Manchester United

Dani Ceballos salió de una lista de estrellas sin equipo el último día de mercado en la que aún se encuentra, entre otros, Icardi, Carvajal, Brozovic, Sterling, Alaba, Joselu, Paul Pogba o un Jadon Sancho que es de los nombres que más están sonando en las últimas horas.

El atacante británico es el jugador con más valor en el mercado entre los que están sin equipo a estas alturas, pero a sus 26 años, ningún club ha llegado a alcanzar sus pretensiones, dada la irregularidad mostrada en los dos últimos años.

La última gran temporada de Sancho fue en el Dortmund, en el que estuvo cedido en la campaña 2023-2024 y ayudó a que el equipo alemán alcanzara la final de la Champions League. Pero fuera del Borussia Dortmund no ha rendido, ni en el Manchester United, ni en sus cesiones al Chelsea y al Aston Villa. El año pasado, sin ir más lejos, sólo logró un gol y tres asistencias con los 'Villanos' de Unai Emery, aunque sumó otro título a sus vitrinas al ganar la Europa League.

El Dortmund valoró incorporarlo por tercera vez este verano, pero finalmente se decantó por Ethan Nwaneri, como apoyo ofensivo de Giannis Konstantelias. No ha sido el único, durante todo el verano lleva sonando para muchos equipos, sin que se concrete nada.

Sancho, libre para fichar con quien quiera

Con el mercado cerrado en la mayoría de los países, Jadon Sancho puede firmar por quien quiera que tenga fichas libres y , en el caso de España por ejemplo, límite salarial, ya que no tenía contrato antes del 1 de septiembre.

Mientras no encuentre acomodo seguirán apareciendo equipos, pero los dos últimos en hacerlo son como poco llamativos. El más rocambolesco es el Arabian Falcons, de la Segunda división de Emiratos Árabes Unidos.

El club de Dubái quiere ofrecer al extremo la posibilidad de entrenarse y competir con el equipo mientras espera una nueva oportunidad profesional. La iniciativa ha sido planteada públicamente por el también inglés Jonjo Shelvey, entrenador del conjunto emiratí desde abril, club al que llegó como jugador el pasado año tras dejar el Burnley.

La opción del Arabian Falcons no implicaría necesariamente un contrato a largo plazo, sino una vía para que Sancho mantenga la actividad competitiva mientras estudia su futuro.

La propuesta alternativa le llega desde Brasil

Es una opción que puede servirle para mostrarse en el mercado y no estar parado. Y parece, pese a la categoría en la que juega el Falcons, más apetecible que la alternativa. En este caso le llegaría desde Brasil. Según medios suramericanos, el Palmeiras estaría interesado en contar con sus servicios y le daría la oportunidad de aspirar a la Copa Libertadores, donde este próximo jueves se enfrenta a la LDU Quito en cuartos de final, aparte de ser líder del Brasileirao.

De confirmarse este interés, sería una propuesta llamativa de una de las Ligas más poderosas, económicamente hablando, de América, aunque le cerraría las puertas del fútbol europeo hasta final de año, mientras que el club de Dubai se las mantendría abiertas.