La realidad del fichaje de Mauro Icardi por el Elche en este mercado

Pedro Schinocca, director general del Elche, ha respondido en el día de hoy al posible interés en el delantero argentino, confirmando que no hubo contacto por un jugador que se encuentra actualmente sin equipo

El Elche ha cerrado el mercado de fichajes con diferentes incorporaciones para el conjunto de Martín Anselmi. Una de ellas podría haber sido Mauro Icardi, que lleva sonando durante este verano. El argentino se encuentra sin equipo tras su etapa en el Galatasaray, dónde se desvinculó en el pasado mes de mayo. En este sentido, Pedro Shinocca, director general del club ilicitano, se ha encargado de salir al paso de los rumores.

Pedro Shinocca: "Tenemos una ficha libre, con posibilidad de incorporar jugadores"

De esta manera, Pedro Shinocca ha valorado el hecho de que quede una ficha libre en el Elche: "La verdad que es un poco lo que transmito siempre en ese sentido. En este caso tenemos una ficha libre, con posibilidad de incorporar jugadores que estén libres, por lo cual no nos cerramos, siempre y cuando nos mejore y sea algo que nos tiene que encajar. Entonces, teniendo la ficha libre, puede ser, como también no puede ser".

Además, el director general del Elche habló sobre el posible fichaje del portero: "No se han dado las características del portero que buscamos, por lo cual siempre hemos trasladado desde el club que estamos muy contentos con Matías Dituro, con lo que significa para el club y el rendimiento que ha dado y que tiene que seguir dando para seguir a la altura de lo que es este club".

Pedro Shinocca quiso destacar la figura de Iturbe: "Es un jugador por el que hemos hecho una inversión y que, la realidad, es que vemos cada día mejor. Ha hecho una gran temporada, con grandes actuaciones, está adaptado al modelo, por lo cuál es un arquero en el que tenemos muchísima confianza. Hemos decidido también apostar por él y, en tal caso, buscábamos, como decía antes, un perfil determinado de portero".

Pedro Schinocca despeja las dudas con Iturbe: "Nunca nos ha trasladado su necesidad de salir"

Shinocca siguió valorando la figura de Iturbe: "Ha mostrado su interés en este proyecto e, independientemente de que el jugador no haya debutado, siempre ha querido tener su oportunidad, está peleando por tener esa oportunidad. Estoy seguro de que le llegará y, como te digo, nunca nos ha trasladado su necesidad de salir, sobre todo porque ve que desde el club también se apuesta por él y hay mucha confianza en él".

El director general del Elche comentó la posibilidad de firmar un delantero: "Como digo, teniendo una ficha libre, siempre y cuando sea una oportunidad que nos mejore lo que tengamos y todas las partes creemos que nos va a poder complementar lo que tenemos, estamos abiertos en ese sentido, por lo cual no me cierro a nada tampoco".

Pedro Schinocca: "Estamos muy contentos con el mercado que hemos hecho"

El Elche cerró el mercado de fichajes con llegadas como las de Tiziano Perrotta, Kevin Lomonaco, Roy Revivo, Rubén Sánchez, algo que ha querido valorar elllegadas como las de Tiziano Perrotta director general del club: "Estamos muy contentos con el mercado que hemos hecho. A veces, realmente, siento que leo por ahí que no hay tanta ilusión. La realidad es que nosotros somos los primeros interesados en que el club vaya bien".

Pedro Schinocca apunta que "en este mercado hemos invertido más de 20 millones de euros. Entonces, creo que eso dice un poco las ganas que tenemos de hacer una gran temporada de seguir haciendo este club grande. Vendrán otros y nos volveremos a reinventar, como siempre hemos hecho. Como cuando llegó Nicolás Fernández-Mercau, que es un jugador que tengo muy presente y un caso muy concreto".

Por último, el director deportivo del Elche, del que se ha despedido Affengruber, confirmó las sospechas con el rumor por el fichaje de Mauro Icardi: "No. Creo que son rumores producto de que es un gran jugador, que está libre y seguramente por eso se han despertado los rumores, pero no ha habido ningún contacto".