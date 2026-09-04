Affengruber se despide del Elche: "El Elche se ha convertido en mucho más que un simple capítulo de mi carrera"

David Affengruber pone fin a su etapa en el Elche después de dos temporadas. El central austríaco se marcha al Fulham por unos 12 millones de euros y deja un emotivo mensaje de despedida al club y a la afición

David Affengruber ya ha puesto fin a su carrera con el Elche después de dos temporadas en el conjunto ilicitano para iniciar una nueva aventura en la Premier League de la mano del Fulham. Antes de marcharse, quiso despedirse del club y de una afición con la que ha vivido dos años muy especiales.

El defensa llegó al Elche, en lo que suponía su primera experiencia fuera de Austria, y rápidamente se convirtió en una pieza importante del equipo. Durante su estancia en el Martínez Valero vivió uno de los grandes momentos recientes de la entidad: el ascenso a Primera División y, posteriormente, la permanencia en la máxima categoría.

Affengruber quiso recordar todo lo vivido a través de sus redes sociales. Para el austríaco, el Elche ha sido mucho más que una simple etapa profesional. "El Elche se ha convertido en mucho más que un simple capítulo de mi carrera". El futbolista definió estos dos años como una experiencia "increíblemente emocional, exitosa, intensa y, sobre todo, valiosa", antes de reconocer que se marcha con "momentos especiales, emociones inolvidables y recuerdos".

"Me hicieron sentir como en casa"

Uno de los aspectos que más quiso destacar Affengruber fue la relación que estableció con el club y con la ciudad. Al tratarse de su primera experiencia lejos de Austria, el central reconoció que la adaptación podía ser un reto, pero aseguró que desde el primer día se sintió arropado.

El defensa agradeció al Elche y a su entorno que le hicieran sentir "como en casa", una sensación que ha marcado su despedida después de dos temporadas en el fútbol español. "Espero que puedan sentir lo mucho que significaba para mí luchar por estos colores, esta ciudad y este club", escribió el internacional austríaco.

Una venta millonaria para el Elche

Su marcha también supone una importante operación económica para el conjunto ilicitano. El Fulham se ha hecho con los servicios de Affengruber por una cantidad cercana a los 12 millones de euros, una cifra que deja un importante ingreso en las arcas del Elche.

El central pone así punto final a una etapa en la que pasó de llegar como una apuesta para la defensa a vivir un ascenso y consolidarse en Primera División. Ahora afrontará un nuevo desafío en Inglaterra, pero antes quiso dejar un último mensaje para quienes han formado parte de su aventura en el Martínez Valero.

"Gracias, Elche. Gracias, Franjiverdes. Gracias por todo", sentenció Affengruber.