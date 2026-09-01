Roy Revivo para el Elche

El Elche acelera en el cierre de mercado y refuerza su defensa con Roy Revivo. El lateral izquierdo israelí, de 23 años, llegará procedente del Maccabi Tel Aviv por 2,8 millones de euros y firmará un contrato de cuatro temporadas

El Elche ha pisado el acelerador en las últimas horas del mercado para terminar de reforzar una plantilla que todavía necesitaba varios retoques. Los laterales eran una de las posiciones que más preocupaban al conjunto franjiverde y el club ya tiene encaminada una incorporación para esa zona: Roy Revivo.

El lateral izquierdo israelí se convertirá en nuevo jugador del Elche después de que la entidad ilicitana haya alcanzado un acuerdo con el Maccabi Tel Aviv. El futbolista, de 23 años, firmará por cuatro temporadas y el traspaso se cerrará por una cantidad cercana a los 2,8 millones de euros. El Maccabi, además, se guardará un porcentaje de una futura operación. El club israelí mantendrá el 20% de los derechos del jugador, por lo que conservará una participación en caso de que Revivo vuelva a cambiar de equipo en el futuro.

Un objetivo que llevaba semanas en la agenda

La llegada de Revivo no responde a una oportunidad surgida a última hora. El Elche llevaba semanas siguiendo al defensor y finalmente ha conseguido cerrar una operación que refuerza una posición que estaba entre las prioridades de la dirección deportiva.

El fichaje se produce después de que el club también haya alcanzado un acuerdo para incorporar a Rubén Sánchez, cuyo movimiento todavía no ha sido anunciado oficialmente. Dos operaciones que permiten al Elche apuntalar los costados en un tramo final de mercado especialmente intenso. Revivo llega con experiencia pese a su juventud. El israelí ha desarrollado buena parte de su carrera en el Maccabi Tel Aviv, donde ha disputado 136 encuentros y ha tenido también la oportunidad de competir en el fútbol europeo.

Internacional absoluto con Israel

El nuevo jugador franjiverde también cuenta con experiencia internacional. Revivo ha sido convocado en 20 ocasiones con la selección absoluta de Israel, consolidándose como una de las opciones habituales de su país para el lateral izquierdo. Su apellido tampoco resulta desconocido para los aficionados al fútbol español. Roy Revivo es hijo de Haim Revivo, histórico futbolista israelí que pasó por el Celta de Vigo y dejó una huella importante durante su etapa en LaLiga.

A nivel económico, su llegada también refleja la apuesta del Elche por un jugador con margen de crecimiento. Su valor de mercado está situado en torno a los 4,5 millones de euros, según Transfermarkt, una cifra superior a los 2,8 millones que desembolsará el conjunto ilicitano por hacerse con sus servicios.

Con Revivo, el Elche encuentra una solución para uno de los puestos que tenía pendientes y suma a su plantilla a un lateral joven, internacional y con experiencia en el fútbol de máximo nivel israelí.