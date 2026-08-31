El Elche negocia la salida de Affengruber al Southampton por 10 millones

El club inglés busca central tras la salida de Harwood-Bellis y el conjunto ilicitano intenta elevar a 12 millones la operación por su defensa austríaco en las últimas horas del mercado de Primera división

El Elche CF afronta las últimas horas del mercado con una operación importante sobre la mesa. El Southampton FC ha iniciado contactos para hacerse con David Affengruber, uno de los centrales que más se ha revalorizado en el conjunto franjiverde.

Según desvela Sacha Tavolieri, las conversaciones están abiertas y el traspaso podría cerrarse en torno a los 10 millones de euros, aunque el Elche pretende alcanzar los 12 millones por la salida del defensa austriaco.

El Southampton acelera por David Affengruber

El interés del Southampton llega en un momento especialmente delicado del mercado. El conjunto inglés necesita reforzar su defensa y ha identificado a Affengruber como una alternativa para cubrir el hueco dejado por Taylor Harwood-Bellis, cuya salida obliga a los Saints a reaccionar antes del cierre de la ventana.

La operación todavía no está cerrada, pero las negociaciones ya están en marcha. La información de Tavolieri apunta a que el acuerdo podría alcanzar los 10 millones de euros, mientras que la postura del Elche pasa por intentar obtener una cantidad más elevada.

El margen temporal juega a favor de la tensión. Con el mercado a punto de bajar la persiana, ambas partes tienen poco espacio para maniobrar. El Southampton quiere resolver una necesidad en su zaga y el Elche debe decidir hasta dónde puede tensar la cuerda. La diferencia entre ambas cantidades no parece insalvable, pero sí puede ser determinante para el desenlace.

El Elche quiere 12 millones por un central que llegó libre

La posible venta adquiere todavía más relevancia si se observa cómo llegó Affengruber al Martínez Valero. El defensa austriaco aterrizó en el Elche con la carta de libertad después de finalizar su contrato con el Sturm Graz.

El club ilicitano anunció su incorporación en 2024 como un refuerzo en propiedad y destacó su experiencia pese a su juventud, después de haber disputado competiciones europeas y de convertirse en un futbolista importante en Austria. En su última temporada con el Sturm Graz había participado en 45 partidos oficiales, con tres goles y tres asistencias.

Su evolución en España ha provocado que su cotización aumente considerablemente. De hecho, ya durante el pasado curso apareció entre los defensas más revalorizados del campeonato y llegó a alcanzar una valoración de 20 millones de euros en Transfermarkt. Ahora el Elche tiene la posibilidad de transformar aquella apuesta a coste cero en una venta millonaria.

Affengruber, una pieza importante para el Elche

La posible salida llega además después de que Affengruber se haya convertido en uno de los futbolistas importantes de la defensa ilicitana. El central austriaco ha ofrecido continuidad y experiencia en una plantilla que vive su segunda temporada en Primera división.

En este inicio de curso ha participado como titular en los tres primeros encuentros de Liga, frente a Deportivo, Barcelona y Racing de Santander, acumulando los 270 minutos disputados.

Su importancia explica que el Elche no tenga necesidad de regalarlo. El club franjiverde sabe que el Southampton dispone de una necesidad concreta y que el mercado entra en su fase decisiva.

La cuestión será si los 12 millones que pretende ingresar la entidad ilicitana son alcanzables o si finalmente tendrá que aceptar los aproximadamente 10 millones que aparecen sobre la mesa.

El mercado obliga al Elche a tomar una decisión

La operación también encaja dentro de un cierre de mercado especialmente intenso para el Elche. El equipo de Martín Anselmi ha comenzado la temporada con un punto de nueve posibles y nueve goles encajados, una situación que ha puesto sobre la mesa la necesidad de seguir ajustando la plantilla.

El propio director general, Pedro Schinoccha, ya reconoció que el club permanecía atento a las últimas oportunidades del mercado. Y la posible marcha de Affengruber añade ahora una nueva variable a la planificación.

Porque ingresar 10 o 12 millones por un jugador que llegó libre representa una oportunidad económica evidente, pero también obliga a encontrar una solución deportiva para una posición sensible.

El Elche tendría que valorar si el beneficio de la operación compensa la pérdida de un central que ha sido titular en el arranque de la temporada. Vender en las últimas horas siempre implica asumir el riesgo de no disponer de tiempo suficiente para reemplazar al jugador con garantías.

Southampton y Elche acercan una operación decisiva

El desenlace dependerá de las próximas horas. El Southampton necesita reforzar su zaga y Affengruber aparece como una opción concreta, mientras que el Elche parte de una pretensión de 12 millones de euros y sabe que podría terminar aceptando alrededor de 10 millones. La negociación, por tanto, tiene todavía un último punto de fricción: el precio.

Para el conjunto inglés, la oportunidad pasa por cerrar un refuerzo defensivo antes del final del mercado. Para el Elche, por convertir una incorporación que llegó libre en una de las operaciones económicas más importantes de su proyecto. Y con el cierre cada vez más cerca, Affengruber puede estar viviendo sus últimas horas como jugador en el Martínez Valero.