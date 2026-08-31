Eder Sarabia se refugia en La Vuelta durante su paréntesis: "Se me ponen los pelos de punta"

El técnico vasco disfrutó con Movistar Team, analizó el nuevo escenario tras la retirada de Pogacar y explicó cómo afronta su pausa lejos de los banquillos

Eder Sarabia cambió este domingo los banquillos por una de sus grandes pasiones. El entrenador vasco aprovechó su breve paréntesis profesional para acercarse a La Vuelta en Villajoyosa y vivir desde dentro el ambiente del Movistar Team, con su amigo Enric Mas defendiendo el maillot rojo.

El técnico disfrutó especialmente de la experiencia después de visitar el autobús de la formación telefónica. “Se me ponen los pelos de punta”, reconoció a Marca, en una jornada en la que también analizó la nueva carrera que se abre después del abandono de Tadej Pogacar.

Eder Sarabia se emociona con el Movistar Team y Enric Mas

La visita de Sarabia a La Vuelta tuvo un componente especialmente emotivo por su relación con Enric Mas. El técnico conoce personalmente al corredor mallorquín y no ocultó su satisfacción por verle liderar una carrera que, tras la retirada de Pogacar, ha cambiado completamente de escenario.

“Después, evidentemente, de la desgracia de Tadej, que nadie quiere que eso pase, las cosas a veces pasan en el deporte y hay que estar ahí”, explicó Sarabia en declaraciones a Marca. Su sensación después de conocer de cerca al equipo español fue clara: “Están preparados, que están mentalizados”.

Y si hay un nombre que le transmite confianza es el de Enric Mas. “Enric ha demostrado ya de sobra que está con unas patas increíbles y tiene un equipazo. Para mí es muy bonito, muy emotivo”, señaló.

La admiración no se queda únicamente en una cuestión de amistad. Sarabia considera que el ciclista del Movistar ha demostrado sobre la carretera que merece ocupar la primera posición. “Enric, de momento, por eso está líder, ha demostrado que es el más fuerte”, sentenció el entrenador.

La retirada de Tadej Pogacar cambia los favoritos de Sarabia

La salida de Pogacar ha eliminado de la ecuación al gran dominador de buena parte de las grandes vueltas recientes y ha abierto una lucha mucho más imprevisible por la clasificación general.

Sarabia no quiso quedarse únicamente con Enric Mas y señaló a varios corredores capaces de aprovechar el nuevo escenario. Primoz Roglic y Richard Carapaz aparecen para él como dos candidatos especialmente peligrosos por su experiencia, mientras que también mencionó a Oscar Onley y Felix Gall.

El técnico entiende que la ausencia del esloveno puede tener incluso una consecuencia positiva para el espectáculo. “Es probable que a nivel de emoción esté mejor, más bonita”, explicó.

Eso sí, su deseo personal está claro: “Ojalá se lleve el gato al agua Enric porque le conozco, tengo muy buena relación con él y se lo merece”.

Al hablar del podio final, volvió a colocar al español entre los tres primeros. Su pronóstico fue Enric Mas, Felix Gall y Primoz Roglic o Richard Carapaz.

Para la victoria de etapa, en cambio, tuvo más dudas. La posibilidad de que una escapada consiguiera llegar hasta la meta complicaba el pronóstico, aunque Sarabia terminó tirando de afinidad con otro español: “Como tengo a Iraia Calvo por aquí, ganador de etapa, me gustaría que fuera Landa”.

Eder Sarabia aprovecha su paréntesis para “recargar pilas”

Más allá del ciclismo, la presencia de Sarabia en La Vuelta permite comprobar cómo está viviendo su actual situación profesional.

Después de su salida del Elche, el entrenador decidió tomarse un tiempo antes de afrontar el siguiente reto. No ha dejado de lado el fútbol, pero sí ha buscado una distancia que durante años resultó difícil de conseguir por las exigencias del trabajo.

Ahora combina su pasión por la bicicleta con el tiempo junto a su familia y con una mirada más tranquila hacia el fútbol. “Ahora que ha empezado la Liga, preparándonos un poco para el futuro”, explicó.

Su objetivo durante este periodo no consiste en desaparecer, sino en regresar mejor preparado. “El objetivo es ser un poquito mejores, tomarnos este tiempo de reflexión, de organización, de recargar pilas y energía y estar más preparados para el siguiente reto que nos venga”, apuntó.

La frase explica bastante bien el momento profesional que atraviesa. Sarabia no está utilizando el paréntesis para alejarse definitivamente del fútbol, sino para reordenar prioridades y recuperar energía antes de volver a competir.

El Elche queda atrás y Sarabia mira al siguiente reto

Su decisión de abandonar el Elche llegó después de una etapa especialmente intensa. El técnico consiguió devolver al conjunto ilicitano a Primera división y posteriormente afrontó el desafío de competir en la máxima categoría.

Pero en mayo explicó que necesitaba algo más que fútbol. “Tengo dos niños pequeños y la relación con mi mujer, que me gustaría que fuera mejor”, reconoció entonces, dejando claro que su decisión tenía también un componente personal.

Ahora, varios meses después, su visita a La Vuelta ofrece una imagen coherente con aquella decisión. Sarabia sigue pendiente de lo que ocurre en los terrenos de juego, pero también encuentra tiempo para disfrutar de la bicicleta y de experiencias que difícilmente puede vivir cuando está inmerso en una temporada.

Y pocas escenas podían representar mejor ese momento que verle dentro del autobús del Movistar Team mientras Enric Mas defiende el liderato. “Se me ponen los pelos de punta”, confesó al hablar de aquella experiencia.

Durante años, Sarabia ha vivido el deporte desde el banquillo, con la tensión del resultado y la obligación de tomar decisiones. Ahora puede permitirse observarlo desde otra perspectiva.

Y mientras decide cuál será su próximo destino profesional, La Vuelta le ha servido para recordar por qué sigue disfrutando tanto del deporte. Esta vez, además, con un favorito muy especial: Enric Mas.