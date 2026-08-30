Enric Mas gana a lo Pogacar y es más líder de La Vuelta 2026

El ciclista del Movistar Team se impone en el alto de Aitana tras dejar atrás a todos sus rivales, salvo Onley

Enric Mas ha dado un golpe sobre la mesa y en una de las etapas más decisivas de la Vuelta a España 2026 no sólo ha defendido su condición de líder, sino que ha ampliado las diferencias con la mayor parte de sus rivales.

Desde que Jesús Herrada, actualmente corriendo en la Vuelta 26 con el Burgos-Burpellet-BH, llevara el maillot rojo durante dos etapas en La Vuelta de 2018, ningún español lo había portado hasta que Enric Mas lo ha hecho este domingo. La retirada de Pogacar le pasaba toda la presión y, además, hacía que Mas se estrenara como líder en una de las etapas más duras de esta ronda española, con cinco puertos y final en el de Aitana.

Pero el de Artá ha cumplido y, lejos de defenderse, ha atacado para ser más líder en la general. "Ahora entiendo a Tadej Pogacar. El maillot rojo te da alas. Hemos estado de 10 en todo momento, desde ayer hasta ahora el trabajo del equipo ha sido sobresaliente. Estuvimos supercalmados todo el tiempo, hemos controlado bien y, al final, yo estaba bien, con buenas piernas", esplicaba el líder Enric Mas nada más acabar la etapa.

Esta jornada, disputada entre La Vila Joiosa y el Alto de Aitana, de 187,4 km, tenía mucho peligro. Con más de 5.000 metros de desnivel y los puertos de Tàrbena, El Miserat, Tudons, Benifallim y, finalmente, el Alto de Aitana se preveía batalla. más aún cuando la caída de Pogacar ha dejado el liderato más accesible.

Enric Mas defiende el maillot rojo con valentía

Enric Mas se estrenaba como líder, pero sabía que tendría que sufrir para mantenerlo desde el principio. El Movistar Team controló la carrera, mantuvo un ritmo elevado en todo momento y llevó a todos los favoritos juntos al último puerto.

Ahí se desató la batalla en los siete últimos kilómetros. Felix Gall y Richard Carapaz probaron al líder, pero fue éste el que lanzó el ataque definitivo a 4,8 kilómetros de meta. Como el mejor Pogacar dejó atrás a sus rivales y sólo Onley pudo seguirle. Roglic apretó dentro de un segundo grupo, con todos los favoritos, y logró enlazar cuando ya quedaban menos de dos kilómetros para la meta.

Sin embargo, a Enric Mas le quedaban fuerzas para lanzar un último ataque a 1,3 del final y dejar al esloveno de nuevo. Onley le siguió, pero no pudo superarlo en meta y el mallorquín levantó el brazo derecho como ganador.

Ahora, en la general, Mas aventaja en 1.18 a Roglic y en 1.39 al austríaco Felix Gall. "Creo que estoy en mi mejor momento, esta victoria da confianza, pero soy muy cauto porque me he llevado muchos palos en mi carrera. He tenido las mejores sensaciones de mi carrera", avisa el líder del Movistar Team. "Dejar atrás a grandes rivales es importante, esta mañana estaba ilusionado como un niño pequeño. Ganar con el maillot rojo es muy especial", sentenciaba.

Clasificación de la etapa 9 de la Vuelta a España 2026

1. Mas, Enric (Movistar Team) 05:10:40

2. Onley, Oscar (Netcompany INEOS Cycling Team) m.t.

3. Roglic Primoz (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 12

4. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 18

5. Rodriguez, Cristian (XDS Astana Team) + 20

6. Skjelmose, Mattias (Lidl-Trek) + 20

7. Widar, Jarno (Lotto-Intermarché) + 25

8. Tejada, Harold (XDS Astana Team) + 33

9. Carapaz, Richard (EF Education-EasyPost) + 54

10. Buitrago, Santiago (Bahrain Victorious) + 01:41

11. Kuss, Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 01:44

12. Mühlberger, Gregor (Decathlon CMA CGM Team) + 01:44

13. Debruyne, Ramses (Alpecin-Premier Tech) + 01:51

14. Berthet, Clément (Groupama-FDJ United) + 01:51

15. Omrzel, Jakob (Bahrain Victorious) + 01:51