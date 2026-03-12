Palo económico para el Andorra de parte de Eder Sarabia

El Tribunal Superior de Justicia de Andorra ha aceptado el recurso del actual técnico de Elche y que dirigió a los del Principado en un total de 134 encuentros oficiales. El club de Encamp tendrá que pagarle al vasco un montante superior a 600.000 euros

Eder Sarabia ha sido uno de los entrenadores más importantes de la historia reciente del FC Andorra. El cuadro andorrano, del que es dueño Gerard Piqué, llamó a Eder Sarabia para que afrontase su primera aventura como técnico principal después de haber sido segundo de Quique Setién tanto en el Real Betis como en el Barcelona, donde coincidió con el central catalán.

Eder Sarabia y una larga historia en el Andorra

Eder Sarabia cogió al Andorra en la jornada 13 de la 2020/21 de la ya desaparecida Segunda B y que ahora se denomina Primera RFEF. En esa campaña, el Andorra de Eder Sarabia terminó cayendo en las semifinales del play off de ascenso a Segunda ante el filial de la Real Sociedad B. En el siguiente curso y ya con una temporada completa por delante, el Andorra subió a Segunda división de la mano de Eder Sarabia.

En la 2022/23 el Andorra se quedó un escalón por debajo de los puestos que dan acceso a la disputa del play off de ascenso a Primera. Con 59 puntos, a ocho del Albacete, los andorranos firmaban una de sus mejores campañas a nivel histórico en el fútbol de Segunda.

Pero las cosas se torcieron en la 2023/24 cuando el Andorra despidió a Eder Sarabia después de la jornada 34 y estando el cuadro del Principado en puestos de descenso y dos puntos por debajo de la permanencia. El Andorra terminó descendiendo esa temporada y con el despido de Sarabia empezó un litigio por el montante que tenía que pagarle el club al actual técnico del Elche que se ha resuelto en estos días.

El Andorra pierde la batalla legal con Eder Sarabia

El Tribunal Superior de Justicia de Andorra ha fallado que cualquier entrenador que sea despedido del Andorra recibirá la misma compensación económica que si esta destitución se hubiese dado en otro equipo de una competición de España. Eder Sarabia, a través de sus representantes legales, reclamó lo que por ley entendía que le pertenecía, es decir, el valor total del contrato que tenía firmado con el Andorra ya que eso fue lo que se firmó. Además, la RFEF lo estipulaba de ese mismo modo: si un entrenador de Primera o Segunda es despedido, cobra su contrato completo.

En primer lugar, el Andorra indemnizó a Eder Sarabia con una cantidad de 175.370 euros que correspondían a 25 días por año trabajado. La jueza en primera instancia le dio la razón al Andorra alegando que "en materia de despido, el régimen laboral andorrano fija una indemnización máxima cerrada, no ampliable por imposición unilateral ni por modelos contractuales de origen extranjero".

Sarabia no consigue todo el 'botín' del Andorra

La nueva sentencia revoca la anterior y utiliza la no privacidad entre partes en el acuerdo entre Sarabia y el Andorra: "Un instrumento de integración en un sistema deportivo sectorial que trasciende la esfera estrictamente bilateral del contrato porque su formalización constituye un requisito indispensable para la obtención de la correspondiente licencia federativa y, por lo tanto, para la válida participación en la competición".

Pero la legislación en Andorra no le ha dado la razón al completo a Eder Sarabia ya que el técnico solicitaba además de los 620.000 euros, los 25 días por año trabajado que estipulaba el país del Principado. Esta última petición ha sido desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Andorra ya que considera que con los 620.000 euros el daño queda "plenamente reparado, en grado superior al mínimo legal garantizado".