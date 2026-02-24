Edgar González, KO: el central del Andorra estará entre 10 y 12 semanas fuera

Edgar González estará cerca de tres meses de baja tras confirmarse una grave lesión muscular que debilita la defensa del FC Andorra

El central catalán Edgar González estará alrededor de tres meses fuera de los terrenos de juego tras confirmarse la lesión sufrida durante un entrenamiento a finales de la pasada semana. El FC Andorra ha comunicado oficialmente que el defensa padece una avulsión del aductor largo de la pierna derecha, diagnóstico que se conoció después de las pruebas médicas realizadas en las últimas horas.

El contratiempo supone un duro golpe para el conjunto tricolor, que incorporó al futbolista en el mercado invernal con la intención de reforzar el eje de la zaga en el tramo decisivo de la temporada.

Un refuerzo invernal que se frena en seco

La ausencia de Edgar ya llamó la atención en la última jornada frente al Real Zaragoza, donde no figuró ni en el once inicial ni en la convocatoria. Este martes se desveló el motivo: la lesión muscular que lo mantendrá entre 10 y 12 semanas de baja.

El defensa llegó cedido desde la UD Almería el pasado mes de enero, tras una primera parte del curso en el Hajduk Split, donde tampoco contó con excesiva continuidad. Su aterrizaje en Andorra respondía a la necesidad de ganar solidez defensiva y experiencia en la última línea.

Sin embargo, cuando empezaba a encontrar ritmo competitivo, esta lesión ha truncado su progresión.

Solo 270 minutos antes del parón obligado

Desde su llegada al Principado, Edgar disputó tres encuentros completos, sumando 270 minutos con la camiseta tricolor. Fue titular en el empate ante la SD Huesca y en las derrotas frente al CD Castellón y la Real Sociedad B. En ninguno de esos compromisos el equipo logró la victoria, aunque el central dejó muestras de su capacidad para liderar la defensa.

A nivel personal, el golpe es significativo. El jugador había recalado en el FC Andorra con el objetivo de recuperar sensaciones y volver a sentirse importante tras una etapa con menos protagonismo en Croacia. Ahora deberá detener su progresión y centrarse exclusivamente en la rehabilitación.

Recuperación en marcha y posible fecha de regreso

El club ha confirmado que el futbolista ya ha iniciado el proceso de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos, trabajando para acortar plazos dentro de lo posible. Aunque el periodo estimado de baja oscila entre dos meses y medio y tres, todo dependerá de la evolución de la lesión.

Si se cumplen los tiempos previstos y no surgen complicaciones, Edgar podría reaparecer en el tramo final de la competición liguera, en una fase clave para los objetivos del equipo dirigido por Carles Manso.

La lesión llega en un momento delicado para el FC Andorra, que pierde a una pieza considerada relevante para apuntalar su retaguardia. Ahora, el cuerpo técnico deberá reorganizar la defensa mientras el central centra todos sus esfuerzos en volver más fuerte para el desenlace del campeonato.