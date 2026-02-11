Carles Manso asume el momento del Andorra en Segunda división: "Es lo que nos toca"

El técnico del cuadro el Principado apostó por poner en orden "el proyecto para ser ambiciosos". Este próximo viernes visitarán a un Almería en racha tras vencer al Cádiz

El Andorra eligió a Carles Manso como entrenador el pasado 28 de noviembre cuando el club presidido y del que es dueño Gerard Piqué decidió despedir a Ibai Gómez. El Andorra inició en ese momento un periplo que le llevó a salir de puestos de los puestos de descenso en los que se había instalado después de 15 jornadas. El Andorra de Carles Manso llegó a estar a cinco puntos de los puestos de descenso en las jornadas 22 y 23 tras vencer al Mirandés y empatar ante el Huesca en El Alcoraz.

Esa distancia se ha ido reduciendo y ahora mismo es de dos puntos con el Huesca marcando la frontera. Es lógico ver al Andorra ahí ya que es uno de los equipos ascendidos desde Pirmera RFEF junto a Real Sociedad B y Cultural Leonesa, que están por debajo de los de Carles Manso. Lo anormal es lo del Ceuta, que mira más a puestos de play off de ascenso a Primera que a la zona baja de la tabla.

Carles Manso avisa sobre la situación del Andorra

Carles Manso llegó en un principio de manera interina pero sus números le permitieron ganarse la confianza de Gerard Piqué para ser el elegido de mantener a los tricolor en LaLiga Hypermotion una nueva temporada. Con Carles Manso y los 10 encuentros en los que ha dirigido al Andorra en esta temporada, el conjunto del Principado sería decimoquinto con 12 puntos en 10 jornadas y estando tres por encima del descenso. A pesar de estas estadísticas, Carles Manso sabe que la temporada en Segunda división es muy larga y que el momento que está pasando el conjunto tricolor con solo un punto de los últimos nueve, podría llegar.

Carles Manso ha sido muy claro este miércoles en la rueda de prensa previa al choque ante el Almería que servirá para abrir la jornada 26 de LaLiga Hypermotion. El técnico del Andorra confesó que tras la derrota del pasado fin de semana ante la Real Sociedad B, se miraron a las caras para analizar los errores y tratar de no volver a repetirlos: "La semana, de momento, estamos trabajando bastante bien dentro que el primer día nos sentamos todos y, como dije, nos miramos a las caras y hablamos de qué estaba pasando. Es verdad que no vamos a últimos a 15 puntos de la salvación. Acabamos de ascender y estar en esta zona de la parte media/baja de la clasificación es lo que nos toca hasta poner en orden el proyecto para ser ambiciosos. Hemos hecho autocrítica y visto qué cosas hemos de mejorar".

El modelo de juego del Andorra

Carles Manso también habló del modelo que tiene el Andorra para ganar los partidos y que este, como es lógico, a veces puede fallar: "Hemos de estar preparados para todas las situaciones que se dan dentro de un partido. Tenemos un modelo particular para intentar ganar los partidos y puede pasar que no siempre suceda lo que nosotros queremos. Es un acto de madurez que hemos ido viendo en las últimas semanas. El problema es que cuando vemos que no llevamos el partido a dónde queremos se nos complica y peligra todo. No es así, han habido equipos que han ganado Champions que sufren y al final acaban ganando. Esto habla de la madurez y ser constantes. No nos hemos de frustrar, ni mucho menos. Hay que seguir porque si hacemos lo que sabemos estaremos más cerca de ganar puntos".

Aclaró Carles Manso que le ha preguntado a los jugadores qué ha cambiado en estas semanas para que el rendimiento sea diferente: "Por ejemplo en la primera vuelta contra el Almería sí se vio que al equipo le iba la vida en cada duelo. Creemos que hay momentos en todos los partidos y no podemos perder la manera de hacer las cosas que sabemos. Hablamos con los jugadores para saber su opinión o qué había cambiado en las últimas semanas".

La baja de Edgar González por su cesión desde el Almería

Carles Manso no podrá contar el próximo viernes con Edgar González ya que el catalán llegó a Encamp en el último mercado de fichajes procedente del Almería. Las cláusulas en el contrato de Edgar González le impedirán estar ante el equipo con el que tiene contrato. Manso trató de restarle importancia a esta circunstancia alegando que tiene la posición cubierta: "Tenemos una plantilla con posiciones dobladas y el rendimiento sin él ha sido también muy bueno. Es evidente que es una baja importante porque tiene experiencia y conoce a muchos jugadores del Almería. Pero sus compañeros ya llevan días escuchando consejos y cómo se les puede parar. Además, también conoce el escenario. Los jugadores que participen han de reivindicarse".

También tuvo palabras Carles Manso para Marc Cardona y el técnico apostó por ir poco a poco con el ex de Las Palmas para evitar una futura lesión: "Teníamos que ir con cuidado con él porque venía de mucho tiempo sin jugar y cuando expones al jugador a 60 minutos le puedes cargar y que se lesione. Está con muchas ganas y tiene mucha calidad y gol. Esto nos acercará a hacer goles en los partidos. Contra la Real B tuvo una ocasión clara y seguro que le fue bien a nivel anímico. Tiene mucho que darnos y seguro que hará goles que nos darán puntos, que es lo que necesitamos para seguir en Segunda".

Minsu encaja en el perfil del Andorra

Por último, el técnico del Andorra elogió el perfil de Minsu, uno de los jugadores más destacados del conjunto tricolor: "Encaja en nuestra manera de juego y perfil de equipo. Ya ha demostrado que es, en muchos momentos, determinante. Es capaz de superar rivales. Pero hay jugadores en su posición que están dando muy buen rendimiento como Cerdà, Jastin... La competencia que hay dentro del equipo nos hacen pedir la mejor versión de cualquiera para jugar".