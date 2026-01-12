El Andorra apuesta por experiencia: llega Édgar González hasta final de temporada

El FC Andorra continúa reforzando su plantilla para la segunda vuelta con la incorporación del experimentado central Édgar González, que llega cedido desde la UD Almería

El FC Andorra continúa moviéndose con decisión en el mercado de invierno con el objetivo de fortalecer su plantilla de cara a la segunda vuelta del campeonato. Tras la incorporación reciente de Yeray Cabanzón, el club del Principado ha hecho oficial un nuevo refuerzo: Édgar González, que aterriza en el conjunto tricolor en calidad de cedido hasta el final de la temporada procedente de la UD Almería.

La operación supone la segunda incorporación invernal del Andorra y, al mismo tiempo, la segunda salida del club almeriense en este mercado, tras la cesión de Selvi Clua al Mirandés. Con este movimiento, ambas entidades buscan dar respuesta a sus respectivas necesidades deportivas.

Un regreso a LaLiga Hypermotion con nuevos retos

Para Édgar González, esta cesión representa una nueva oportunidad para reencontrarse con su mejor versión en la Segunda División española. El central catalán llega al Principado después de finalizar de forma anticipada su préstamo en el Hajduk Split, donde no logró la continuidad deseada durante la primera mitad del curso.

En el conjunto croata, el defensor acumuló 391 minutos de juego, perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas. Ante este escenario, tanto el futbolista como el Almería optaron por buscar un destino donde pudiera tener mayor peso competitivo, apareciendo el FC Andorra como la opción ideal.

Experiencia contrastada para apuntalar la zaga

La llegada de Édgar responde a la necesidad del Andorra de reforzar su línea defensiva con un perfil experimentado. A sus 28 años, el central cuenta con una trayectoria sólida en el fútbol profesional, habiendo disputado 87 partidos en Primera División y más de 70 encuentros en Segunda.

Formado en las canteras del Espanyol y el Cornellà, dio el salto al fútbol profesional en el conjunto verdiblanco antes de llamar la atención del Real Betis, que lo incorporó en 2018. Tras pasar por el filial y una cesión al Real Oviedo, se consolidó como un jugador habitual en la máxima categoría, llegando incluso a disputar partidos de Europa League.

Del Almería al Principado

En el verano de 2023, Édgar firmó por la UD Almería, donde tuvo una participación destacada tanto en Primera División como en LaLiga Hypermotion. Sin embargo, su salida temporal a Croacia no terminó de ofrecerle la continuidad esperada, lo que ha propiciado este nuevo destino en Andorra.

El club presidido por Gerard Piqué confía en que el central aporte liderazgo, solidez y experiencia a una defensa que busca mayor regularidad en la segunda mitad del campeonato.

Movimientos en la plantilla: salida de Merquelanz

Paralelamente al anuncio de Édgar González, el FC Andorra ha comunicado la rescisión de contrato de Martín Merquelanz. El futbolista vasco, último fichaje del pasado mercado estival, no logró asentarse en el equipo debido a problemas administrativos y a la falta de continuidad competitiva.

Merquelanz disputó 57 minutos en Liga y un encuentro de Copa del Rey, donde incluso logró marcar, pero su impacto fue limitado. Aun así, continuará entrenándose con el equipo hasta encontrar nuevo destino.

Plantilla ajustada y competencia interna

Con la llegada de Édgar, la defensa del Andorra queda prácticamente cerrada, contando con futbolistas como Bombardó, Alende, Gael Alonso y el cedido Antal, cuyas opciones de protagonismo podrían reducirse. El club no descarta nuevas salidas para equilibrar la plantilla, con nombres como Aingeru Olabarrieta o Josep Cerdà en el horizonte.