Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras la victoria del Racing y el empate de Valladolid en la jornada 27 de Segunda división

La jornada 27 de LaLiga Hypermotion dejó sorpresas y remontadas: Valladolid rescata un empate en Gijón, Andorra vence al Zaragoza y el Racing recupera el liderato.

La jornada 27 de LaLiga Hypermotion estuvo marcada por resultados sorprendentes, remontadas y goles decisivos en los minutos finales, dejando a varios equipos en situaciones críticas y otros reforzando sus aspiraciones en la tabla.

El Real Valladolid rescata un empate en El Molinón

El Real Valladolid logró un valioso empate frente al Sporting de Gijón, gracias a un gol de Pablo Vázquez en los instantes finales que evitó que la nueva era de Fran Escribá arrancara con derrota en El Molinón. El partido comenzó a favor de los locales, cuando Juan Otero, en su regreso al equipo, adelantó al Sporting con una chilena espectacular a los seis minutos. Durante los primeros 25 minutos, el equipo de Borja Jiménez dominó el encuentro, mientras Rubén Yáñez, portero visitante, apenas tocó el balón hasta el minuto 21.

Sin embargo, el Valladolid supo reaccionar y controló el mediocampo hasta empatar antes del descanso. El empate llegó tras un error defensivo del Sporting, con Alejo prolongando el balón y Juric empujando sobre la línea para que finalmente Pablo Vázquez estableciera el 2-2 con un remate de cabeza perfecto en el tiempo de descuento.

El Andorra rompe su mala racha ante el Zaragoza

En el Principado, el Andorra logró una victoria vital ante el Real Zaragoza (2-1), poniendo fin a cuatro jornadas sin ganar. El protagonismo fue para Josep Cerdà, quien anotó un doblete en la primera mitad, dejando al Zaragoza completamente desbordado.

La expulsión de Insua al inicio del segundo tiempo permitió a los aragoneses reducir distancias gracias a un golazo de Dani Gómez, pero no fue suficiente para evitar la derrota. La victoria le da al Andorra un respiro importante en la lucha por la permanencia, sumando tres puntos de oro y ganando margen respecto al descenso.

El Racing de Santander vuelve al liderato con Andrés Martín

El Racing de Santander hizo valer su localía ante el Burgos CF, en un partido marcado por la intensa rivalidad y la pasión de la afición. Andrés Martín abrió el marcador a los siete minutos con un zurdazo potente que encendió la grada.

El Burgos buscó la reacción, pero su intento de empatar se vio frustrado por la excelente actuación de Jokin Ezkieta y errores de cara al gol. En la segunda mitad, el Racing controló el encuentro y aseguró los tres puntos, recuperando el liderato de LaLiga Hypermotion tras un partido sólido y bien trabajado.

Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 27