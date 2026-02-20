Jornada 27 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada 27 de LaLiga Hypermotion arranca este viernes a partir de las 20:30 con el duelo entre Ceuta y Granada. Se cerrará el lunes a la misma hora con el Cádiz - Real Sociedad B

LaLiga Hypermotion sigue descontando jornadas y este viernes dará comienzo la número 27. A partir de las 20:30 se dará el pistoletazo de salida a la jornada 27 con el duelo que se disputará en el Alfonso Murube entre Ceuta y Granada a partir de las 20:30. Este será el primero de los dos encuentros que tendrán seguidos en casa los de José Juan Romero ya que la próxima semana jugarán el duelo aplazado de la 25 ante el Córdoba.

Horario y dónde ver en tv y online la jornada 27 de LaLiga Hypermotion

El sábado 21 de febrero habrá un total de cinco encuentros en LaLiga Hypermotion. Las hostilidades darán comienzo a partir de las 14:00 horas con el choque entre Leganés y Cultural Leonesa. Los de Ziganda, con el vasco en el punto de mira, tratarán de sacar algo positivo en el siempre complicado Butarque. A las 16:15 habrá dos partidos. En primer lugar en Riazor, el Deportivo de La Coruña recibirá a un Eibar que no sabe lo que es ganar aún lejos de casa y en segundo lugar, el Huesca recibirá en El Alcoraz a un Mirandés que sigue con numerosas urgencias y lamentándose de dejar escapar los tres puntos el pasado fin de semana ante Las Palmas.

Derbi andaluz entre Almería y Córdoba

A las 18:30 se vivirá un siempre interesante derbi andaluz en el UD Almería Stadium entre los pupilos de Rubi y un Córdoba que con un partido pendiente tiene esa bala en la recámara para dar el salto definitivo a los puestos de play off de ascenso a Primera. Cerrarán los partidos del sábado un choque que apunta a partidazo y es que en Gran Canaria a partir de las 21:00 horas se verán las caras Las Palmas, con una racha negativa que querrán parar y el Castellón, flamante líder de LaLiga Hypermotion después de 37 años.

Partidos del domingo en LaLiga Hypermotion

El domingo solo habrá cuatro partidos de la jornada 27 de LaLiga Hypermotion pero eso no es síntoma negativo. A partir de las 14:00 horas, el Sporting de Gijón medirá las urgencias de un Real Valladolid que estrena entrenador con la llegada de Fran Escribá tras confirmarse el despido de Tevenet. A las 16:15, el Andorra de Carles manso espera poner tierra de por medio con el descenso ya que recibe en Encamp al Real Zaragoza de Rubén Sellés. Un triunfo local condenaría las aspiraciones de seguir en Segunda de los maños.

El Racing de Santander busca recuperar el liderato

El Racing de Santander saltará al Sardinero el domingo a partir de las 18:30 sabiendo el resultado del Castellón ante Las Palmas. En caso de derrota o empate de los orelluts, el Racing de Santander tendrá en su mano el recuperar el liderato siempre y cuando saque los tres puntos ante un Burgos que también tiene aspiraciones relacionadas con el play off de ascenso.

El domingo, Málaga y Albacete pondrán el broche a los encuentros dominicales a partir de las 21:00 horas en La Rosaleda. Para cerrar la jornada 27, el Cádiz, con una importante crísis de resultados, recibirá a la Real Sociedad B el lunes a partir de las 20:30. Los de Ansotegi suman su segunda jornada consecutiva jugando un lunes y la pasada semana no les fue nada mal ganándole al Málaga por 2-1. Toda la jornada de LaLiga Hypermotion podrá seguirla en LaLiga Hypermotion TV. Además en ESTADIO Deportivo podrá seguir las noticias más importantes de la jornada y los resúmenes al final del sábado y del domingo para ver las modificaciones en la tabla de clasificación.