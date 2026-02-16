El mal momento de Las Palmas de Luis García que solo frena el golazo de Jesé Rodríguez

El cuadro canario firmó su sexto partido sin ganar y solo el que fuese canterano del Real Madrid evitó que el partido ante el Mirandés se convirtiese en la tercera derrota de este tramo

Las Palmas terminó la jornada 20 de LaLiga Hypermotion en la segunda plaza, con 37 puntos y a solo uno del líder, el Racing de Santander. El cuadro de Luis García vivía un gran momento reflejado en solo dos derrotas en las 15 jornadas anteriores. Los de Luis García soñaban con subir a Primera división por la vía directa y aunque ese objetivo sigue muy vivo, la última racha de los canarios ha dejado seriamente tocada la moral del equipo.

Las Palmas firmó este pasado domingo su sexto encuentro sin conocer la victoria y en una categoría tan igualada como LaLiga Hypermotion donde la gloria o la nada puede quedar marcada por solo un punto, una racha así ha llevado los canarios a terminar la jornada en sexta posición con 41 puntos.

Las Palmas cuesta abajo y solo con el freno de Jesé Rodríguez

Las Palmas no gana desde el pasado 4 de enero cuando venció al Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio por 1-2 en la que era su segunda victorias consecutiva tras la cosechada ante la Cultural Leonesa. Desde entonces, dos derrotas ante Córdoba y Racing de Santander y tres empates ante Real Sociedad B, Burgos y Mirandés.

Estas últimas tablas apuntaban a ser derrota sino llega a ser por el golazo de Jesé Rodríguez. El que fuera canterano del Real Madrid y que regresó a Las Palmas este pasado verano, firmó una gran diana tras coger el balón en la izquierda, buscar la frontal del área y con su pierna derecha, ponerla imposible para el guardameta del Mirandés cuando en Anduva ya apostaban por el triunfo.

Jesé Rodríguez al rescate en Las Palmas

Con el último gol de Jesé Rodríguez ante el Mirandés, el 'Bichito' ya suma cinco en lo que va de campaña con Las Palmas y ahora mismo solo está a uno de Alejandro García, la sensación de la cantera canaria esta temporada en LaLiga Hypermotion. Las Palmas de momento está manteniéndose en el filo de la navaja del play off de ascenso a Primera con Jesé Rodríguez como gran protagonista.

Luis García apuesta por un resultado para cambiarlo todo

Luis García comentó que la dinámica negativa en la que está metida Las Palmas se cambiará en el momento que llegue un resultado de tres puntos: "Nunca la miro, si te soy sincero. Lo único que miro es tratar de aportar todo lo que pueda al futbolista y que seamos mejores en todas las áreas. Debemos seguir mejorando, la autocrítica es constante y continua hacia el equipo y hacia el cuerpo técnico para ver qué podemos mejorar. Toca seguir adelante, queda mucho. Estamos confiados y convencidos de que vamos a darle la vuelta, un resultado lo cambia todo".

El técnico catalán no dudó en elogiar el gol de Jesé que a la postre supuso un punto para los canarios: "Ocupado como siempre. Mi idea y forma de pensar siempre es positiva, siempre tratar de darles las mejores herramientas a los futbolistas para que lo desarrollen en el terreno de juego. Creo que nos ha faltado ganar situaciones de duelos contra un rival que proponía muchas. El gran gol de Jesé ha dado el premio a lo que el equipo ha querido, que era darle la vuelta al marcador".