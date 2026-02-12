Jonathan Viera respalda a Luis García en medio de las dudas externas: “Es un entrenador que debemos cuidar”

Jonathan Viera pide calma, respalda a Luis García y asegura que la UD Las Palmas seguirá peleando por el ascenso pese a la mala racha

En plena recta final del campeonato, Jonathan Viera compareció ante los medios para enviar un mensaje de serenidad en medio de la peor racha de la UD Las Palmas, que acumula cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria. El capitán asumió el protagonismo en la sala de prensa para rebajar la tensión y respaldar tanto al vestuario como al entrenador.

El conjunto amarillo atraviesa un periodo complicado en cuanto a resultados, lo que ha generado murmullos y dudas externas sobre la continuidad de Luis García. Sin embargo, Viera dejó claro que dentro del club no existe alarma. “No es momento de nerviosismo”, vino a transmitir el mediapunta, apelando a la unidad y la confianza.

Prioridad absoluta: el objetivo colectivo

El futbolista grancanario restó importancia a sus estadísticas personales, recordando que nunca ha jugado pensando en cifras individuales. Aunque esta temporada aún no ha estrenado su cuenta goleadora —una situación inédita en su trayectoria con el club—, aseguró que su única meta es contribuir al ascenso a Primera División, incluso si eso implica cerrar el curso sin marcar.

Para el ‘21’, el foco debe estar en el grupo y no en los registros individuales. “A todos nos gusta anotar o asistir, pero jamás he sido egoísta”, expresó, dejando claro que el éxito colectivo está por encima de cualquier récord personal, incluidos los 300 partidos que tiene al alcance con la camiseta amarilla.

Respaldo total a Luis García

Ante los rumores que circulan en el entorno, Viera defendió con firmeza la labor del técnico asturiano. Lo calificó como un entrenador de alto nivel y pidió que se valore su trabajo, comparando la situación actual con etapas anteriores del club en las que también hubo dudas externas.

El capitán destacó la capacidad del entrenador para gestionar un plantel joven y aseguró que el vestuario está plenamente comprometido con su idea de juego. “Desde el utillero hasta el presidente estamos con él”, subrayó, en un mensaje claro de respaldo institucional.

Autocrítica y fortaleza mental

Más allá de lo futbolístico, Viera reconoció que el bajón reciente tiene un componente mental. El equipo ha sumado solo tres puntos de los últimos quince, una dinámica que puede generar inseguridad. Sin embargo, el mediapunta recomendó a los más jóvenes aislarse del ruido mediático y centrarse en el trabajo diario.

El futbolista recordó experiencias pasadas en las que la UD atravesó situaciones similares antes de lograr el ascenso. Para él, el calendario aún ofrece margen suficiente para revertir la tendencia y mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio.

El papel de la afición y el vestuario

Sobre los silbidos escuchados en el Estadio de Gran Canaria, el capitán adoptó una postura comprensiva. Considera que la exigencia del público es parte natural del fútbol profesional y pidió que, en caso de críticas, estas recaigan sobre él y no sobre los más jóvenes.

También tuvo palabras de reconocimiento para compañeros como Sandro Ramírez, a quien considera clave en el tramo decisivo, y para Jaime Mata, cuya salida dejó un vacío importante en el grupo.

Con experiencia y liderazgo, Viera dejó un mensaje final claro: el equipo seguirá luchando hasta el último partido. Para el capitán, la fórmula es sencilla: confianza, trabajo y unidad para regresar a la élite del fútbol español.